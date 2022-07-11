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В ООН рассказали, когда население Земли достигнет восьми миллиардов человек
В ООН рассказали, когда население Земли достигнет восьми миллиардов человек - РИА Новости, 11.07.2022
В ООН рассказали, когда население Земли достигнет восьми миллиардов человек
Население Земли вырастет до 8 миллиардов человек к ноябрю 2022 года, прогнозирует департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:22
2022-07-11T13:22
2022-07-11T13:35
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демократическая республика конго
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ЖЕНЕВА, 11 июл - РИА Новости. Население Земли вырастет до 8 миллиардов человек к ноябрю 2022 года, прогнозирует департамент по экономическим и социальным вопросам ООН."Согласно прогнозам, к 15 ноября 2022 года население мира достигнет 8 миллиардов человек", - говорится в документе.Как отмечается в заявлении, население мира продолжает расти, но темпы роста замедляются. В 2020 году глобальные темпы роста впервые с 1950 года упали ниже 1 процента в год. По данным ООН, население мира может вырасти примерно до 8,5 миллиарда в 2030 году. К 2050 году число жителей Земли достигнет 9,7 миллиарда, а к 2100 году - 10,4 миллиарда.Организация полагает, что к 2050 году более половины прогнозируемого прироста населения мира будет сосредоточено всего в восьми странах, в их числе Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания. Прогнозируется также, что приблизительно к 2027 году Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну в мире.
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земля, индия, демократическая республика конго, в мире, оон
13:22 11.07.2022 (обновлено: 13:35 11.07.2022)
В ООН рассказали, когда население Земли достигнет восьми миллиардов человек
ООН прогнозирует, что население Земли достигнет восьми миллиардов к ноябрю 2022 года