https://ria.ru/20220711/onf-1801623862.html

ОНФ открыл еще три социальные столовые для жителей ДНР и ЛНР

ОНФ открыл еще три социальные столовые для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022

ОНФ открыл еще три социальные столовые для жителей ДНР и ЛНР

Ещё три социальные столовые открыл Общероссийский народный фронт в городах ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе ОНФ. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:56

2022-07-11T09:56

2022-07-11T09:56

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ещё три социальные столовые открыл Общероссийский народный фронт в городах ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе ОНФ."Народный фронт открыл социальные столовые для жителей Рубежного, Первомайска и Волновахи", - сказано в сообщении.Отмечается, что в первый день работы столовую в Рубежном в ЛНР посетили более 250 человек. Полевая кухня в Первомайске в Луганской народной республике будет кормить обедом до 100 человек ежедневно. В Волновахе в ДНР открыта уже третья столовая."Также в Рубежном Народный фронт помог запустить работу хлебопекарни, которая выпекает 700 единиц хлеба ежедневно для раздачи местным жителям", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220624/obschestvo-1797771997.html

https://ria.ru/20220707/lechenie-1800996204.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

рубежное

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, рубежное