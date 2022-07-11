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ОНФ открыл еще три социальные столовые для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/onf-1801623862.html
ОНФ открыл еще три социальные столовые для жителей ДНР и ЛНР
ОНФ открыл еще три социальные столовые для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022
ОНФ открыл еще три социальные столовые для жителей ДНР и ЛНР
Ещё три социальные столовые открыл Общероссийский народный фронт в городах ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе ОНФ. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:56
2022-07-11T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
рубежное
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ещё три социальные столовые открыл Общероссийский народный фронт в городах ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе ОНФ."Народный фронт открыл социальные столовые для жителей Рубежного, Первомайска и Волновахи", - сказано в сообщении.Отмечается, что в первый день работы столовую в Рубежном в ЛНР посетили более 250 человек. Полевая кухня в Первомайске в Луганской народной республике будет кормить обедом до 100 человек ежедневно. В Волновахе в ДНР открыта уже третья столовая."Также в Рубежном Народный фронт помог запустить работу хлебопекарни, которая выпекает 700 единиц хлеба ежедневно для раздачи местным жителям", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220624/obschestvo-1797771997.html
https://ria.ru/20220707/lechenie-1800996204.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
рубежное
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, рубежное
09:56 11.07.2022
 
ОНФ открыл еще три социальные столовые для жителей ДНР и ЛНР

ОНФ открыл еще три социальные столовые для жителей Рубежного, Первомайска и Волновахи

© РИА Новости / Максим ЗахаровДоставка гуманитарной помощи в Луганск
Доставка гуманитарной помощи в Луганск - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Доставка гуманитарной помощи в Луганск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ещё три социальные столовые открыл Общероссийский народный фронт в городах ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе ОНФ.
"Народный фронт открыл социальные столовые для жителей Рубежного, Первомайска и Волновахи", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что в первый день работы столовую в Рубежном в ЛНР посетили более 250 человек. Полевая кухня в Первомайске в Луганской народной республике будет кормить обедом до 100 человек ежедневно. В Волновахе в ДНР открыта уже третья столовая.
"Также в Рубежном Народный фронт помог запустить работу хлебопекарни, которая выпекает 700 единиц хлеба ежедневно для раздачи местным жителям", - добавили в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРубежное
 
 
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