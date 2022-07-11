https://ria.ru/20220711/obstrely-1801639959.html
В Курской области заработал штаб по ликвидации последствий обстрелов
В Курской области заработал штаб по ликвидации последствий обстрелов - РИА Новости, 11.07.2022
В Курской области заработал штаб по ликвидации последствий обстрелов
Оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов начал работать в Курской области, его сотрудники будут заниматься восстановлением разрушений во всех... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:46
2022-07-11T10:46
2022-07-11T10:46
происшествия
курская область
глушковский район
украина
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов начал работать в Курской области, его сотрудники будут заниматься восстановлением разрушений во всех приграничных районах региона, сообщил Роман Старовойт в ходе оперативного совещания."У нас начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий от обстрелов. Сегодня в основном штаб работает на территории Глушковского района, но работа штаба распространяется на все приграничные районы", — сообщил Старовойт.Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности, посёлок Тёткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в этом поселке двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/bezopasnost-1801369748.html
курская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, глушковский район, украина, роман старовойт
В Курской области заработал штаб по ликвидации последствий обстрелов
В Курской области начал работать оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов