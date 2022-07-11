https://ria.ru/20220711/obstrely-1801639959.html

В Курской области заработал штаб по ликвидации последствий обстрелов

В Курской области заработал штаб по ликвидации последствий обстрелов - РИА Новости, 11.07.2022

В Курской области заработал штаб по ликвидации последствий обстрелов

Оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов начал работать в Курской области, его сотрудники будут заниматься восстановлением разрушений во всех... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:46

2022-07-11T10:46

2022-07-11T10:46

происшествия

курская область

глушковский район

украина

роман старовойт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800433595_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_003ec05c507ea3f0006d7c1c4f84879b.jpg

ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов начал работать в Курской области, его сотрудники будут заниматься восстановлением разрушений во всех приграничных районах региона, сообщил Роман Старовойт в ходе оперативного совещания."У нас начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий от обстрелов. Сегодня в основном штаб работает на территории Глушковского района, но работа штаба распространяется на все приграничные районы", — сообщил Старовойт.Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности, посёлок Тёткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в этом поселке двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

https://radiosputnik.ria.ru/20220709/bezopasnost-1801369748.html

курская область

глушковский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, глушковский район, украина, роман старовойт