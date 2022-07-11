Рейтинг@Mail.ru
В Курской области заработал штаб по ликвидации последствий обстрелов - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/obstrely-1801639959.html
В Курской области заработал штаб по ликвидации последствий обстрелов
В Курской области заработал штаб по ликвидации последствий обстрелов - РИА Новости, 11.07.2022
В Курской области заработал штаб по ликвидации последствий обстрелов
Оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов начал работать в Курской области, его сотрудники будут заниматься восстановлением разрушений во всех... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:46
2022-07-11T10:46
происшествия
курская область
глушковский район
украина
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800433595_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_003ec05c507ea3f0006d7c1c4f84879b.jpg
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов начал работать в Курской области, его сотрудники будут заниматься восстановлением разрушений во всех приграничных районах региона, сообщил Роман Старовойт в ходе оперативного совещания."У нас начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий от обстрелов. Сегодня в основном штаб работает на территории Глушковского района, но работа штаба распространяется на все приграничные районы", — сообщил Старовойт.Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности, посёлок Тёткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в этом поселке двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
https://radiosputnik.ria.ru/20220709/bezopasnost-1801369748.html
курская область
глушковский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800433595_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a72417ca78fb10ecc8ab7887ec23005c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, глушковский район, украина, роман старовойт
10:46 11.07.2022
 
В Курской области заработал штаб по ликвидации последствий обстрелов

В Курской области начал работать оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела в поселке Теткино Курской области
Последствия обстрела в поселке Теткино Курской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела в поселке Теткино Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов начал работать в Курской области, его сотрудники будут заниматься восстановлением разрушений во всех приграничных районах региона, сообщил Роман Старовойт в ходе оперативного совещания.
"У нас начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий от обстрелов. Сегодня в основном штаб работает на территории Глушковского района, но работа штаба распространяется на все приграничные районы", — сообщил Старовойт.
Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности, посёлок Тёткино, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в этом поселке двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
Триумфальная арка в Курске - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 07:25В России
Курские власти продлили действие желтого уровня террористической опасности
 
ПроисшествияКурская областьГлушковский районУкраинаРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала