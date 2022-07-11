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Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/obstrel-1801803145.html
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска в понедельник в 18.50 мск обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 122... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:30
2022-07-11T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 18.50 мск обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Керамик – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 18.50 – населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительств в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Новобахмутовки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра, производились выстрелы по населенному пункту из танка. По Петровскому району Донецка войска Украины открыли огонь четыре раза, выпустив мины и снаряды калибром 82, 120, 122 и 155 миллиметров.Село Новобахмутовка находится приблизительно 27 километрах от Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
19:30 11.07.2022
 
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Новобахмутовку

ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку и Новобахмутовке

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 18.50 мск обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Керамик – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 18.50 – населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительств в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Новобахмутовки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра, производились выстрелы по населенному пункту из танка. По Петровскому району Донецка войска Украины открыли огонь четыре раза, выпустив мины и снаряды калибром 82, 120, 122 и 155 миллиметров.
Село Новобахмутовка находится приблизительно 27 километрах от Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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