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Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска в понедельник в 18.50 мск обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 122... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:30

2022-07-11T19:30

2022-07-11T19:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 18.50 мск обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Керамик – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 18.50 – населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительств в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Новобахмутовки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра, производились выстрелы по населенному пункту из танка. По Петровскому району Донецка войска Украины открыли огонь четыре раза, выпустив мины и снаряды калибром 82, 120, 122 и 155 миллиметров.Село Новобахмутовка находится приблизительно 27 километрах от Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр