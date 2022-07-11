https://ria.ru/20220711/obstrel-1801803145.html
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска в понедельник в 18.50 мск обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 122... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:30
2022-07-11T19:30
2022-07-11T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 18.50 мск обстреляли Петровский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Керамик – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 18.50 – населенный пункт Победа - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительств в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Новобахмутовки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра, производились выстрелы по населенному пункту из танка. По Петровскому району Донецка войска Украины открыли огонь четыре раза, выпустив мины и снаряды калибром 82, 120, 122 и 155 миллиметров.Село Новобахмутовка находится приблизительно 27 километрах от Горловки. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Новобахмутовку
ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 122 миллиметра по Донецку и Новобахмутовке