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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:05
2022-07-11T17:05
2022-07-11T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
донецк (днр)
нато
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, сша, донецк (днр), нато
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке