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Украинские войска обстреляли Озеряновку и Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/obstrel-1801730455.html
Украинские войска обстреляли Озеряновку и Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Озеряновку и Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли Озеряновку и Широкую Балку в ДНР
Украинские войска в понедельник выпустили по Озеряновке и Широкой Балке в Донецкой Народной республике по пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:21
2022-07-11T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
нато
стирол
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 июля – РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по Озеряновке и Широкой Балке в Донецкой Народной республике по пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.35 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Дзержинск - Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.35 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Дзержинск – Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, а Широкая Балка в девяти километрах. Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, нато, стирол, ситуация в днр и лнр
15:21 11.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Озеряновку и Широкую Балку в ДНР

ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Озеряновке и Широкой Балке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июля – РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по Озеряновке и Широкой Балке в Донецкой Народной республике по пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.35 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Дзержинск - Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.35 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Дзержинск – Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.
Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, а Широкая Балка в девяти километрах. Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаНАТОСтиролСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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