Украинские войска обстреляли Озеряновку и Широкую Балку в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Озеряновке и Широкой Балке
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июля – РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили по Озеряновке и Широкой Балке в Донецкой Народной республике по пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.35 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Дзержинск - Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.35 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Дзержинск – Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.
Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, а Широкая Балка в девяти километрах. Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.