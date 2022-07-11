https://ria.ru/20220711/obstrel-1801689994.html

При обстреле Степано-Крынки в ДНР со стороны ВСУ погибли три человека

При обстреле Степано-Крынки в ДНР со стороны ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 11.07.2022

При обстреле Степано-Крынки в ДНР со стороны ВСУ погибли три человека

Три человека погибли, 39 пострадали из-за обстрела Степано-Крынки украинскими войсками из HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:20

2022-07-11T13:20

2022-07-11T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

шахтерский район

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Три человека погибли, 39 пострадали из-за обстрела Степано-Крынки украинскими войсками из HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Представительство 10 июля сообщало, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по населенному пункту Степано-Крынка.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, погибли трое мужчин, пострадали 39 человек. По четырем людям ведутся поисковые работы."Отметим, что все пострадавшие являются волонтерами Общественной Организации "Молодая Республика" и находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению", - указано в сообщении.Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что украинские боевики обстреляли Шахтерский район в Донецкой Народной Республике, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11 пострадали.

https://ria.ru/20220710/obstrely-1801569854.html

https://ria.ru/20220710/kakhovka-1801549330.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, шахтерский район