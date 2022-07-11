https://ria.ru/20220711/obstrel-1801689994.html
При обстреле Степано-Крынки в ДНР со стороны ВСУ погибли три человека
При обстреле Степано-Крынки в ДНР со стороны ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 11.07.2022
При обстреле Степано-Крынки в ДНР со стороны ВСУ погибли три человека
Три человека погибли, 39 пострадали из-за обстрела Степано-Крынки украинскими войсками из HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:20
2022-07-11T13:20
2022-07-11T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
шахтерский район
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Три человека погибли, 39 пострадали из-за обстрела Степано-Крынки украинскими войсками из HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Представительство 10 июля сообщало, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по населенному пункту Степано-Крынка.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, погибли трое мужчин, пострадали 39 человек. По четырем людям ведутся поисковые работы."Отметим, что все пострадавшие являются волонтерами Общественной Организации "Молодая Республика" и находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению", - указано в сообщении.Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что украинские боевики обстреляли Шахтерский район в Донецкой Народной Республике, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11 пострадали.
https://ria.ru/20220710/obstrely-1801569854.html
https://ria.ru/20220710/kakhovka-1801549330.html
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РИА Новости
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, шахтерский район
13:20 11.07.2022 (обновлено: 13:32 11.07.2022)
При обстреле Степано-Крынки в ДНР со стороны ВСУ погибли три человека
В ДНР заявили, что при обстреле Степано-Крынки со стороны ВСУ погибли три человека