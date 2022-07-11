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При обстреле Степано-Крынки в ДНР со стороны ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/obstrel-1801689994.html
При обстреле Степано-Крынки в ДНР со стороны ВСУ погибли три человека
При обстреле Степано-Крынки в ДНР со стороны ВСУ погибли три человека - РИА Новости, 11.07.2022
При обстреле Степано-Крынки в ДНР со стороны ВСУ погибли три человека
Три человека погибли, 39 пострадали из-за обстрела Степано-Крынки украинскими войсками из HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:20
2022-07-11T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
шахтерский район
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Три человека погибли, 39 пострадали из-за обстрела Степано-Крынки украинскими войсками из HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Представительство 10 июля сообщало, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по населенному пункту Степано-Крынка.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, погибли трое мужчин, пострадали 39 человек. По четырем людям ведутся поисковые работы."Отметим, что все пострадавшие являются волонтерами Общественной Организации "Молодая Республика" и находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению", - указано в сообщении.Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что украинские боевики обстреляли Шахтерский район в Донецкой Народной Республике, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11 пострадали.
https://ria.ru/20220710/obstrely-1801569854.html
https://ria.ru/20220710/kakhovka-1801549330.html
донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, шахтерский район
13:20 11.07.2022 (обновлено: 13:32 11.07.2022)
 
При обстреле Степано-Крынки в ДНР со стороны ВСУ погибли три человека

В ДНР заявили, что при обстреле Степано-Крынки со стороны ВСУ погибли три человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Три человека погибли, 39 пострадали из-за обстрела Степано-Крынки украинскими войсками из HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Представительство 10 июля сообщало, что украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по населенному пункту Степано-Крынка.
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Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, погибли трое мужчин, пострадали 39 человек. По четырем людям ведутся поисковые работы.
"Отметим, что все пострадавшие являются волонтерами Общественной Организации "Молодая Республика" и находились в месте обстрела с гуманитарной миссией по оказанию помощи населению", - указано в сообщении.
Ранее глава республики Денис Пушилин заявил, что украинские боевики обстреляли Шахтерский район в Донецкой Народной Республике, где находились активисты "Молодой Республики", три человека погибли, 11 пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаШахтерский район
 
 
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