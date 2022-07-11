https://ria.ru/20220711/nikolaev-1801828987.html

Украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве

Украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве

Подразделения украинских военных и территориальной обороны разместились в школе и детском саду в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T21:46

2022-07-11T21:46

2022-07-11T21:46

специальная военная операция на украине

николаевская область

вооруженные силы украины

донбасс

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения украинских военных и территориальной обороны разместились в школе и детском саду в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что в населенном пункте Широколановка Николаевской области на территории профессионально-технического училища на улице Центральной противник разместил тяжелое вооружение и бронетехнику, а на крышах – позиции снайперов и расчеты ПЗРК.

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801815396.html

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николаевская область, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина