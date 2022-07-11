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Украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве
Украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве
Подразделения украинских военных и территориальной обороны разместились в школе и детском саду в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:46
2022-07-11T21:46
2022-07-11T21:46
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
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ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения украинских военных и территориальной обороны разместились в школе и детском саду в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что в населенном пункте Широколановка Николаевской области на территории профессионально-технического училища на улице Центральной противник разместил тяжелое вооружение и бронетехнику, а на крышах – позиции снайперов и расчеты ПЗРК.
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николаевская область, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина
Украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве
Минобороны сообщило, что украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве