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Украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/nikolaev-1801828987.html
Украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве
Украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве
Подразделения украинских военных и территориальной обороны разместились в школе и детском саду в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:46
2022-07-11T21:46
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
донбасс
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения украинских военных и территориальной обороны разместились в школе и детском саду в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что в населенном пункте Широколановка Николаевской области на территории профессионально-технического училища на улице Центральной противник разместил тяжелое вооружение и бронетехнику, а на крышах – позиции снайперов и расчеты ПЗРК.
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николаевская область, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина
21:46 11.07.2022
 
Украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве

Минобороны сообщило, что украинские военные заняли школу и детский сад в Николаеве

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подразделения украинских военных и территориальной обороны разместились в школе и детском саду в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Николаеве в детском саду № 126 (просп. Мира) и школе № 11 (ул. Китобоев) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что в населенном пункте Широколановка Николаевской области на территории профессионально-технического училища на улице Центральной противник разместил тяжелое вооружение и бронетехнику, а на крышах – позиции снайперов и расчеты ПЗРК.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныДонбассСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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