https://ria.ru/20220711/netflix-1801642097.html

"Особо опасен" попал в топ-10 фильмов на Netflix

"Особо опасен" попал в топ-10 фильмов на Netflix - РИА Новости, 11.07.2022

"Особо опасен" попал в топ-10 фильмов на Netflix

Триллер Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" с Анджелиной Джоли в главной роли вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов США на платформе Netflix на прошлой... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:54

2022-07-11T10:54

2022-07-11T10:54

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netflix

тимур бекмамбетов

анджелина джоли (войт)

джеймс макэвой

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Триллер Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" с Анджелиной Джоли в главной роли вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов США на платформе Netflix на прошлой неделе, сообщает пресс-служба компании Bazelevs."Голливудский дебют Тимура Бекмамбетова - триллер "Особо опасен" с Анджелиной Джоли в главной роли - неожиданно попал в топ-10 самых просматриваемых фильмов США на платформе Netflix на прошлой неделе", - говорится в сообщении.Отмечается, что фильм попал в десятку 7 июля, на 9-е место, и к концу недели поднялся на 6-е место. Причины нового всплеска популярности фильма не выяснены.Американский боевик Бекмамбетова основан на одноимённой серии комиксов. Кроме Джоли в фильме снимались Джеймс Макэвой, Морган Фримен, эпизодические роли исполнили российские актёры Константин Хабенский и Дато Бахтадзе. В пресс-службе добавили, что картина собрала в мировом прокате больше 340 миллионов долларов и получила две номинации на премию "Оскар".

https://ria.ru/20220615/netflix-1795458563.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кино, новости культуры, netflix, тимур бекмамбетов, анджелина джоли (войт), джеймс макэвой