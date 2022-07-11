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"Особо опасен" попал в топ-10 фильмов на Netflix - РИА Новости, 11.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220711/netflix-1801642097.html
"Особо опасен" попал в топ-10 фильмов на Netflix
"Особо опасен" попал в топ-10 фильмов на Netflix - РИА Новости, 11.07.2022
"Особо опасен" попал в топ-10 фильмов на Netflix
Триллер Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" с Анджелиной Джоли в главной роли вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов США на платформе Netflix на прошлой... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:54
2022-07-11T10:54
культура
кино
новости культуры
netflix
тимур бекмамбетов
анджелина джоли (войт)
джеймс макэвой
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Триллер Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" с Анджелиной Джоли в главной роли вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов США на платформе Netflix на прошлой неделе, сообщает пресс-служба компании Bazelevs."Голливудский дебют Тимура Бекмамбетова - триллер "Особо опасен" с Анджелиной Джоли в главной роли - неожиданно попал в топ-10 самых просматриваемых фильмов США на платформе Netflix на прошлой неделе", - говорится в сообщении.Отмечается, что фильм попал в десятку 7 июля, на 9-е место, и к концу недели поднялся на 6-е место. Причины нового всплеска популярности фильма не выяснены.Американский боевик Бекмамбетова основан на одноимённой серии комиксов. Кроме Джоли в фильме снимались Джеймс Макэвой, Морган Фримен, эпизодические роли исполнили российские актёры Константин Хабенский и Дато Бахтадзе. В пресс-службе добавили, что картина собрала в мировом прокате больше 340 миллионов долларов и получила две номинации на премию "Оскар".
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кино, новости культуры, netflix, тимур бекмамбетов, анджелина джоли (войт), джеймс макэвой
10:54 11.07.2022
 
"Особо опасен" попал в топ-10 фильмов на Netflix

"Особо опасен" Тимура Бекмамбетова попал в топ-10 самых просматриваемых фильмов на Netflix

© Universal Pictures (2008)Кадр из фильма "Особо опасен"
Кадр из фильма Особо опасен
© Universal Pictures (2008)
Кадр из фильма "Особо опасен". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Триллер Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" с Анджелиной Джоли в главной роли вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов США на платформе Netflix на прошлой неделе, сообщает пресс-служба компании Bazelevs.
"Голливудский дебют Тимура Бекмамбетова - триллер "Особо опасен" с Анджелиной Джоли в главной роли - неожиданно попал в топ-10 самых просматриваемых фильмов США на платформе Netflix на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фильм попал в десятку 7 июля, на 9-е место, и к концу недели поднялся на 6-е место. Причины нового всплеска популярности фильма не выяснены.
Американский боевик Бекмамбетова основан на одноимённой серии комиксов. Кроме Джоли в фильме снимались Джеймс Макэвой, Морган Фримен, эпизодические роли исполнили российские актёры Константин Хабенский и Дато Бахтадзе. В пресс-службе добавили, что картина собрала в мировом прокате больше 340 миллионов долларов и получила две номинации на премию "Оскар".
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15 июня, 13:52Петербургский международный экономический форум — 2022
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КультураКиноНовости культурыNetflixТимур БекмамбетовАнджелина Джоли (Войт)Джеймс Макэвой
 
 
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