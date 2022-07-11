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В Китае объяснили, как за новые санкции против России ответит весь мир - РИА Новости, 11.07.2022
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В Китае объяснили, как за новые санкции против России ответит весь мир
В Китае объяснили, как за новые санкции против России ответит весь мир - РИА Новости, 11.07.2022
В Китае объяснили, как за новые санкции против России ответит весь мир
Ограничение цен на российскую нефть, обсуждаемое Западом, еще сильнее нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует крайнюю волатильность... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T06:32
2022-07-11T13:25
в мире
россия
евросоюз
g7
европа
сергей рябков
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ограничение цен на российскую нефть, обсуждаемое Западом, еще сильнее нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует крайнюю волатильность их стоимости, что приведет к росту глобальной инфляции и замедлению восстановления мировой экономики, пишет в статье для издания "Хуаньцю шибао" декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.Как отмечает эксперт, цель Запада состоит в том, чтобы попытаться ударить по энергетическим доходам России с наименьшими затратами для себя. "Однако эффект ценовых ограничений может быть не таким положительным, как ожидают Соединенные Штаты", — пишет Боцян.По его мнению, "не исключено", что в ответ Москва сократит добычу нефти. Так, по данным JPMorgan Chase &amp; Co, Россия может сократить добычу нефти на пять миллионов баррелей в сутки без серьезного ущерба для собственной экономики. "В результате не только Соединенным Штатам и Европе придется иметь дело с возможным ростом цен на нефть, эскалация энергетической войны между Россией и Западом может привести к кардинальным изменениям в структуре глобального энергоснабжения", — предупреждает эксперт.Кроме того, рост цен на нефть в такой ситуации неизбежно ухудшит положение мировой экономики, на которую уже давит огромная инфляция. "Этот ценовой потолок еще больше нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует крайнюю волатильность дальнейших цен на них, что, в свою очередь, приведет к росту глобальной инфляции и замедлению восстановления экономики", — указывает Боцян.В то же время Европе в краткосрочной перспективе будет трудно найти альтернативы российской нефти, продолжает он. Если Москва, которая уже активно ищет новых покупателей, сможет открыть новые рынки сбыта нефти в условиях кризиса, ЕС будет очень осторожно относиться к идее прекращения поставок энергоносителей из России, резюмирует эксперт.Лидеры государств G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня сообщили о намерении снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ.Замглавы МИД Сергей Рябков назвал планы ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны. По его словам, планам Запада не суждено сбыться, Москва найдет способы получения доходов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, евросоюз, g7, европа, сергей рябков
06:32 11.07.2022 (обновлено: 13:25 11.07.2022)
 
В Китае объяснили, как за новые санкции против России ответит весь мир

Эксперт Боцян: ограничение цен на российскую нефть приведет к росту глобальной инфляции

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ограничение цен на российскую нефть, обсуждаемое Западом, еще сильнее нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует крайнюю волатильность их стоимости, что приведет к росту глобальной инфляции и замедлению восстановления мировой экономики, пишет в статье для издания "Хуаньцю шибао" декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.
Как отмечает эксперт, цель Запада состоит в том, чтобы попытаться ударить по энергетическим доходам России с наименьшими затратами для себя. "Однако эффект ценовых ограничений может быть не таким положительным, как ожидают Соединенные Штаты", — пишет Боцян.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 12:28
В Госдуме спрогнозировали еще больший рост мировых цен на нефть и газ
По его мнению, "не исключено", что в ответ Москва сократит добычу нефти. Так, по данным JPMorgan Chase & Co, Россия может сократить добычу нефти на пять миллионов баррелей в сутки без серьезного ущерба для собственной экономики. "В результате не только Соединенным Штатам и Европе придется иметь дело с возможным ростом цен на нефть, эскалация энергетической войны между Россией и Западом может привести к кардинальным изменениям в структуре глобального энергоснабжения", — предупреждает эксперт.
Кроме того, рост цен на нефть в такой ситуации неизбежно ухудшит положение мировой экономики, на которую уже давит огромная инфляция. "Этот ценовой потолок еще больше нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует крайнюю волатильность дальнейших цен на них, что, в свою очередь, приведет к росту глобальной инфляции и замедлению восстановления экономики", — указывает Боцян.
В то же время Европе в краткосрочной перспективе будет трудно найти альтернативы российской нефти, продолжает он. Если Москва, которая уже активно ищет новых покупателей, сможет открыть новые рынки сбыта нефти в условиях кризиса, ЕС будет очень осторожно относиться к идее прекращения поставок энергоносителей из России, резюмирует эксперт.
Лидеры государств G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня сообщили о намерении снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ.
Замглавы МИД Сергей Рябков назвал планы ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны. По его словам, планам Запада не суждено сбыться, Москва найдет способы получения доходов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Работа нефтяных станков — качалок - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 03:05
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В миреРоссияЕвросоюзG7ЕвропаСергей Рябков
 
 
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