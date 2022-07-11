https://ria.ru/20220711/muzyka-1801723207.html

Российский пианист откроет новый сезон в центре Кеннеди в Вашингтоне

Российский пианист откроет новый сезон в центре Кеннеди в Вашингтоне - РИА Новости, 11.07.2022

Российский пианист откроет новый сезон в центре Кеннеди в Вашингтоне

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне откроет новый сезон в сентябре концертом Сергея Рахманинова в исполнении российского пианиста... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:08

2022-07-11T16:08

2022-07-11T16:08

культура

культура

новости культуры

вашингтон (город)

сша

россия

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577710751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4dc146f48e80bacd5c53cf54dd28191.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне откроет новый сезон в сентябре концертом Сергея Рахманинова в исполнении российского пианиста Даниила Трифонова, в дальнейшем представит шестую симфонию Сергея Прокофьева и концерт для скрипки Петра Чайковского, сообщают организаторы."Открытие сезона Национального симфонического оркестра - всегда событие, обязательное к посещению, особенно теперь, особенно когда к вечеринке присоединяется один из наиболее востребованных артистов", - сообщает Кеннеди-центр.Как указывают организаторы, обладатель премии "Грэмми", лауреат престижных международных конкурсов, уроженец Нижнего Новгорода Трифонов "электрифицирует" Вашингтон рапсодией Рахманинова. Открытие сезона намечено на 24 сентября.Следом за этим в центре исполнительских искусств пройдет концерт, где представят третью симфонию Рахманинова. В конце сентября и октябре посетителей концертного зала порадуют шестой симфонией Прокофьева - "шедевром, которые многие называют величайшим произведением композитора", сообщают организаторы.Позже осенью разогревать публику перед мировой премьерой 15 симфонии Филипа Гласса поручено литовскому скрипачу Джулиану Рахлину, который исполнит Чайковского. "Программу откроет огненный и страстный концерт для скрипки с оркестром Чайковского", - сообщают организаторы.

https://ria.ru/20220705/kompozitory-1800325063.html

вашингтон (город)

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, вашингтон (город), сша, россия, музыка