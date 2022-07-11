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Российский пианист откроет новый сезон в центре Кеннеди в Вашингтоне - РИА Новости, 11.07.2022
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Культура
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Российский пианист откроет новый сезон в центре Кеннеди в Вашингтоне
Российский пианист откроет новый сезон в центре Кеннеди в Вашингтоне - РИА Новости, 11.07.2022
Российский пианист откроет новый сезон в центре Кеннеди в Вашингтоне
Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне откроет новый сезон в сентябре концертом Сергея Рахманинова в исполнении российского пианиста... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:08
2022-07-11T16:08
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне откроет новый сезон в сентябре концертом Сергея Рахманинова в исполнении российского пианиста Даниила Трифонова, в дальнейшем представит шестую симфонию Сергея Прокофьева и концерт для скрипки Петра Чайковского, сообщают организаторы."Открытие сезона Национального симфонического оркестра - всегда событие, обязательное к посещению, особенно теперь, особенно когда к вечеринке присоединяется один из наиболее востребованных артистов", - сообщает Кеннеди-центр.Как указывают организаторы, обладатель премии "Грэмми", лауреат престижных международных конкурсов, уроженец Нижнего Новгорода Трифонов "электрифицирует" Вашингтон рапсодией Рахманинова. Открытие сезона намечено на 24 сентября.Следом за этим в центре исполнительских искусств пройдет концерт, где представят третью симфонию Рахманинова. В конце сентября и октябре посетителей концертного зала порадуют шестой симфонией Прокофьева - "шедевром, которые многие называют величайшим произведением композитора", сообщают организаторы.Позже осенью разогревать публику перед мировой премьерой 15 симфонии Филипа Гласса поручено литовскому скрипачу Джулиану Рахлину, который исполнит Чайковского. "Программу откроет огненный и страстный концерт для скрипки с оркестром Чайковского", - сообщают организаторы.
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культура, новости культуры, вашингтон (город), сша, россия, музыка
16:08 11.07.2022
 
Российский пианист откроет новый сезон в центре Кеннеди в Вашингтоне

Центр Кеннеди откроет сезон в сентябре концертом в исполнении Даниила Трифонова

© Pixabay / Pixabay/Monika BaechlerПианино
Пианино - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Pixabay / Pixabay/Monika Baechler
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне откроет новый сезон в сентябре концертом Сергея Рахманинова в исполнении российского пианиста Даниила Трифонова, в дальнейшем представит шестую симфонию Сергея Прокофьева и концерт для скрипки Петра Чайковского, сообщают организаторы.
"Открытие сезона Национального симфонического оркестра - всегда событие, обязательное к посещению, особенно теперь, особенно когда к вечеринке присоединяется один из наиболее востребованных артистов", - сообщает Кеннеди-центр.
Как указывают организаторы, обладатель премии "Грэмми", лауреат престижных международных конкурсов, уроженец Нижнего Новгорода Трифонов "электрифицирует" Вашингтон рапсодией Рахманинова. Открытие сезона намечено на 24 сентября.
Следом за этим в центре исполнительских искусств пройдет концерт, где представят третью симфонию Рахманинова. В конце сентября и октябре посетителей концертного зала порадуют шестой симфонией Прокофьева - "шедевром, которые многие называют величайшим произведением композитора", сообщают организаторы.
Позже осенью разогревать публику перед мировой премьерой 15 симфонии Филипа Гласса поручено литовскому скрипачу Джулиану Рахлину, который исполнит Чайковского. "Программу откроет огненный и страстный концерт для скрипки с оркестром Чайковского", - сообщают организаторы.
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