https://ria.ru/20220711/moldaviya-1801648058.html

Додон выступил за свержение власти в Молдавии ради досрочных выборов

Додон выступил за свержение власти в Молдавии ради досрочных выборов - РИА Новости, 11.07.2022

Додон выступил за свержение власти в Молдавии ради досрочных выборов

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что власть в стране в лице правящей партии "Действие и солидарность" необходимо свергнуть, чтобы провести досрочные... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:15

2022-07-11T11:15

2022-07-11T11:15

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что власть в стране в лице правящей партии "Действие и солидарность" необходимо свергнуть, чтобы провести досрочные выборы, поскольку руководство страны некомпетентно."Ровно год назад граждане Молдавии проголосовали за партию, которая оказалась самой лживой и некомпетентной в истории Республики Молдова - за партию "Действие и солидарность". Власть партии "Действие и солидарность" не заслуживает свой мандат и должна быть свергнута, для организации досрочных выборов и возвращения к нормальной жизни и устойчивому экономическому развитию в Молдавии", - написал Додон в Telegram-канале.По его словам, за год у власти правящая партия не показала ни единого важного положительного достижения, которое люди почувствовали бы на себе через рост доходов или уровня жизни. Вместо этого в стране растет инфляция, обесцениваются зарплаты и пенсии, а сельское хозяйство и предпринимательство уничтожены.Додон подчеркивает, что партией "Действие и солидарность" управляют внешние политические факторы, которые обременяют Молдавию кредитами на сотни миллионов. Экс-президент полагает, что терпеть подобное еще три года нельзя.Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" с 18 мая проводит в Молдавии антиправительственные протесты. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Политформирования уже призывали другие оппозиционные силы их поддержать, чтобы добиться отставки правительства и провести досрочные парламентские выборы, тем самым лишив правящую партию преимущества.

https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html

https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793902005.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду