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Додон выступил за свержение власти в Молдавии ради досрочных выборов - РИА Новости, 11.07.2022
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Додон выступил за свержение власти в Молдавии ради досрочных выборов
Додон выступил за свержение власти в Молдавии ради досрочных выборов - РИА Новости, 11.07.2022
Додон выступил за свержение власти в Молдавии ради досрочных выборов
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что власть в стране в лице правящей партии "Действие и солидарность" необходимо свергнуть, чтобы провести досрочные... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:15
2022-07-11T11:15
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что власть в стране в лице правящей партии "Действие и солидарность" необходимо свергнуть, чтобы провести досрочные выборы, поскольку руководство страны некомпетентно."Ровно год назад граждане Молдавии проголосовали за партию, которая оказалась самой лживой и некомпетентной в истории Республики Молдова - за партию "Действие и солидарность". Власть партии "Действие и солидарность" не заслуживает свой мандат и должна быть свергнута, для организации досрочных выборов и возвращения к нормальной жизни и устойчивому экономическому развитию в Молдавии", - написал Додон в Telegram-канале.По его словам, за год у власти правящая партия не показала ни единого важного положительного достижения, которое люди почувствовали бы на себе через рост доходов или уровня жизни. Вместо этого в стране растет инфляция, обесцениваются зарплаты и пенсии, а сельское хозяйство и предпринимательство уничтожены.Додон подчеркивает, что партией "Действие и солидарность" управляют внешние политические факторы, которые обременяют Молдавию кредитами на сотни миллионов. Экс-президент полагает, что терпеть подобное еще три года нельзя.Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" с 18 мая проводит в Молдавии антиправительственные протесты. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Политформирования уже призывали другие оппозиционные силы их поддержать, чтобы добиться отставки правительства и провести досрочные парламентские выборы, тем самым лишив правящую партию преимущества.
https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
11:15 11.07.2022
 
Додон выступил за свержение власти в Молдавии ради досрочных выборов

Додон назвал действующую молдавскую власть некомпетентной и призвал ее свергнуть

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Sputnik / Стрингер
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что власть в стране в лице правящей партии "Действие и солидарность" необходимо свергнуть, чтобы провести досрочные выборы, поскольку руководство страны некомпетентно.
"Ровно год назад граждане Молдавии проголосовали за партию, которая оказалась самой лживой и некомпетентной в истории Республики Молдова - за партию "Действие и солидарность". Власть партии "Действие и солидарность" не заслуживает свой мандат и должна быть свергнута, для организации досрочных выборов и возвращения к нормальной жизни и устойчивому экономическому развитию в Молдавии", - написал Додон в Telegram-канале.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 15:06
Додон отвел действующей власти Молдавии несколько месяцев
По его словам, за год у власти правящая партия не показала ни единого важного положительного достижения, которое люди почувствовали бы на себе через рост доходов или уровня жизни. Вместо этого в стране растет инфляция, обесцениваются зарплаты и пенсии, а сельское хозяйство и предпринимательство уничтожены.
Додон подчеркивает, что партией "Действие и солидарность" управляют внешние политические факторы, которые обременяют Молдавию кредитами на сотни миллионов. Экс-президент полагает, что терпеть подобное еще три года нельзя.
Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией "Шор" с 18 мая проводит в Молдавии антиправительственные протесты. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Политформирования уже призывали другие оппозиционные силы их поддержать, чтобы добиться отставки правительства и провести досрочные парламентские выборы, тем самым лишив правящую партию преимущества.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 09:51
Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии
 
В миреМолдавияИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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