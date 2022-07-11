https://ria.ru/20220711/mitingi-1801710418.html

"Яблоко" опубликовало ответ мэрии Москвы об отмене запрета на митинги

"Яблоко" опубликовало ответ мэрии Москвы об отмене запрета на митинги - РИА Новости, 11.07.2022

"Яблоко" опубликовало ответ мэрии Москвы об отмене запрета на митинги

Партия "Яблоко" опубликовала в своем Telegram-канале, как утверждается, ответ на запрос своей фракции в Мосгордуме в мэрию Москвы об отмене ограничений на... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:19

2022-07-11T14:19

2022-07-11T14:19

общество

сергей собянин

москва

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569382766_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_e0dd3deae615265220e2851d35e30d07.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Партия "Яблоко" опубликовала в своем Telegram-канале, как утверждается, ответ на запрос своей фракции в Мосгордуме в мэрию Москвы об отмене ограничений на проведение митингов, из которого следует, что он может быть снят не ранее, чем ВОЗ объявит о завершении пандемии COVID-19.В начале марта текущего года мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене использования QR-кодов, кроме того, были отменены ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.В документе отмечается возможность проведения в российской столице массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий, но указывается, что о преждевременности отмены всех ограничений, введенных в связи с режимом повышенной готовности, свидетельствует международный опыт и к этому необходимо подходить, ориентируясь на текущую оперативную ситуацию в городе."Решение об отмене режима повышенной готовности будет принято после объявления Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии COVID, то есть при устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории города Москвы режима повышенной готовности", - говорится в опубликованном документе.

https://ria.ru/20220119/fedorov-1768613865.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей собянин, москва, коронавирус covid-19