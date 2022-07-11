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"Яблоко" опубликовало ответ мэрии Москвы об отмене запрета на митинги - РИА Новости, 11.07.2022
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"Яблоко" опубликовало ответ мэрии Москвы об отмене запрета на митинги
"Яблоко" опубликовало ответ мэрии Москвы об отмене запрета на митинги - РИА Новости, 11.07.2022
"Яблоко" опубликовало ответ мэрии Москвы об отмене запрета на митинги
Партия "Яблоко" опубликовала в своем Telegram-канале, как утверждается, ответ на запрос своей фракции в Мосгордуме в мэрию Москвы об отмене ограничений на... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:19
2022-07-11T14:19
общество
сергей собянин
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Партия "Яблоко" опубликовала в своем Telegram-канале, как утверждается, ответ на запрос своей фракции в Мосгордуме в мэрию Москвы об отмене ограничений на проведение митингов, из которого следует, что он может быть снят не ранее, чем ВОЗ объявит о завершении пандемии COVID-19.В начале марта текущего года мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене использования QR-кодов, кроме того, были отменены ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.В документе отмечается возможность проведения в российской столице массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий, но указывается, что о преждевременности отмены всех ограничений, введенных в связи с режимом повышенной готовности, свидетельствует международный опыт и к этому необходимо подходить, ориентируясь на текущую оперативную ситуацию в городе."Решение об отмене режима повышенной готовности будет принято после объявления Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии COVID, то есть при устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории города Москвы режима повышенной готовности", - говорится в опубликованном документе.
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общество, сергей собянин, москва, коронавирус covid-19
14:19 11.07.2022
 
"Яблоко" опубликовало ответ мэрии Москвы об отмене запрета на митинги

Мэрия Москвы: запрет на митинги будет снят только после завершения пандемии COVID-19

© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание мэрии Москвы на Тверской улице
Здание мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание мэрии Москвы на Тверской улице. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Партия "Яблоко" опубликовала в своем Telegram-канале, как утверждается, ответ на запрос своей фракции в Мосгордуме в мэрию Москвы об отмене ограничений на проведение митингов, из которого следует, что он может быть снят не ранее, чем ВОЗ объявит о завершении пандемии COVID-19.
В начале марта текущего года мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене использования QR-кодов, кроме того, были отменены ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
"Мэрия Москвы ответила на обращение фракции партии "Яблоко" в Московской городской Думе по поводу отмены "ковидных" запретов проведения агитационных публичных мероприятий", - сообщается в Telegram-канале партии, где размещен скан документа за подписью первого замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василия Олейника.
В документе отмечается возможность проведения в российской столице массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий, но указывается, что о преждевременности отмены всех ограничений, введенных в связи с режимом повышенной готовности, свидетельствует международный опыт и к этому необходимо подходить, ориентируясь на текущую оперативную ситуацию в городе.
"Решение об отмене режима повышенной готовности будет принято после объявления Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии COVID, то есть при устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории города Москвы режима повышенной готовности", - говорится в опубликованном документе.
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