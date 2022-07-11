Рейтинг@Mail.ru
Правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/mishustin-1801716397.html
Правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды
Правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды - РИА Новости, 11.07.2022
Правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды
Правительство подготовило изменения в госпрограмму по охране окружающей среды, касающиеся создания инфраструктуры по обращению с отходами, сообщил... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:34
2022-07-11T14:34
общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800131508_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_31546ab97270d47a00c4bb1e0bb27db5.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство подготовило изменения в госпрограмму по охране окружающей среды, касающиеся создания инфраструктуры по обращению с отходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительством подготовлены изменения в государственную программу "Охрана окружающей среды". В первую очередь речь идет о вопросах по созданию современной инфраструктуры по обращению с отходами", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что теперь регионы смогут получать средства для заключения концессионных соглашений и строительства новых объектов.Всего в текущем году, по словам главы правительства, на создание инфраструктуры по обращению с отходами в федеральном бюджете предусмотрено более 26 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20201114/baykal-1584594438.html
https://ria.ru/20210708/kuratory-1740388807.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800131508_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_bdeb6396a7f7d865edd3165f83f781ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мишустин
14:34 11.07.2022
 
Правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды

Премьер Мишустин рассказал об изменениях госпрограммы по охране окружающей среды

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство подготовило изменения в госпрограмму по охране окружающей среды, касающиеся создания инфраструктуры по обращению с отходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлены изменения в государственную программу "Охрана окружающей среды". В первую очередь речь идет о вопросах по созданию современной инфраструктуры по обращению с отходами", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября 2020, 10:26
Мишустин утвердил правила финансирования мероприятий по охране Байкала
Мишустин отметил, что теперь регионы смогут получать средства для заключения концессионных соглашений и строительства новых объектов.
"Многим из них непросто привлечь инвесторов для работы в этой сфере и выполнить необходимые по закону обязательства по софинансированию из региональных бюджетов. Поэтому правительством предусмотрена мера поддержки, в рамках которой можно будет компенсировать затраты при реализации концессионных соглашений. Соответствующее постановление подписано", - сказал премьер.
Всего в текущем году, по словам главы правительства, на создание инфраструктуры по обращению с отходами в федеральном бюджете предусмотрено более 26 миллиардов рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля 2021, 10:30
Мишустин утвердил кураторов госпрограмм
 
ОбществоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала