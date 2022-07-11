https://ria.ru/20220711/mishustin-1801716397.html
Правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды
Правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды - РИА Новости, 11.07.2022
Правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды
Правительство подготовило изменения в госпрограмму по охране окружающей среды, касающиеся создания инфраструктуры по обращению с отходами, сообщил... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:34
2022-07-11T14:34
2022-07-11T14:34
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство подготовило изменения в госпрограмму по охране окружающей среды, касающиеся создания инфраструктуры по обращению с отходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительством подготовлены изменения в государственную программу "Охрана окружающей среды". В первую очередь речь идет о вопросах по созданию современной инфраструктуры по обращению с отходами", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что теперь регионы смогут получать средства для заключения концессионных соглашений и строительства новых объектов.Всего в текущем году, по словам главы правительства, на создание инфраструктуры по обращению с отходами в федеральном бюджете предусмотрено более 26 миллиардов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин
Правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды
Премьер Мишустин рассказал об изменениях госпрограммы по охране окружающей среды
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство подготовило изменения в госпрограмму по охране окружающей среды, касающиеся создания инфраструктуры по обращению с отходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлены изменения в государственную программу "Охрана окружающей среды". В первую очередь речь идет о вопросах по созданию современной инфраструктуры по обращению с отходами", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что теперь регионы смогут получать средства для заключения концессионных соглашений и строительства новых объектов.
"Многим из них непросто привлечь инвесторов для работы в этой сфере и выполнить необходимые по закону обязательства по софинансированию из региональных бюджетов. Поэтому правительством предусмотрена мера поддержки, в рамках которой можно будет компенсировать затраты при реализации концессионных соглашений. Соответствующее постановление подписано", - сказал премьер.
Всего в текущем году, по словам главы правительства, на создание инфраструктуры по обращению с отходами в федеральном бюджете предусмотрено более 26 миллиардов рублей.