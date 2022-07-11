https://ria.ru/20220711/mishustin-1801716397.html

Правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды

Правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды - РИА Новости, 11.07.2022

Правительство подготовило изменения в программу по охране окружающей среды

Правительство подготовило изменения в госпрограмму по охране окружающей среды, касающиеся создания инфраструктуры по обращению с отходами, сообщил... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:34

2022-07-11T14:34

2022-07-11T14:34

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство подготовило изменения в госпрограмму по охране окружающей среды, касающиеся создания инфраструктуры по обращению с отходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительством подготовлены изменения в государственную программу "Охрана окружающей среды". В первую очередь речь идет о вопросах по созданию современной инфраструктуры по обращению с отходами", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Мишустин отметил, что теперь регионы смогут получать средства для заключения концессионных соглашений и строительства новых объектов.Всего в текущем году, по словам главы правительства, на создание инфраструктуры по обращению с отходами в федеральном бюджете предусмотрено более 26 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201114/baykal-1584594438.html

https://ria.ru/20210708/kuratory-1740388807.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин