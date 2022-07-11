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ЕК призвала готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса - РИА Новости, 11.07.2022
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ЕК призвала готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса
ЕК призвала готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса - РИА Новости, 11.07.2022
ЕК призвала готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса
Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к возможному наплыву мигрантов из-за роста цен на продовольствие и энергоносители в мире. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:53
2022-07-11T19:53
евросоюз
в мире
мигранты
продовольствие
цены
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к возможному наплыву мигрантов из-за роста цен на продовольствие и энергоносители в мире.Она пояснила, что рост цен на энергию и продовольствие может спровоцировать нестабильность в других странах, вызвать всплеск терроризма и организованной преступности."Никто не может предсказать масштабов этого феномена, но мы работаем на двух направлениях: мы призвали правительства государств-членов заняться планированием на тот случай, если еще больше людей будут прибывать на территорию ЕС. Мы пытаемся предотвратить это. Для этого важно работать с государствами-партнерами", - подчеркнула Йохансон.
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евросоюз, в мире, мигранты, продовольствие, цены, еврокомиссия
19:53 11.07.2022
 
ЕК призвала готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса

ЕК призвала страны Евросоюза готовиться к наплыву мигрантов из-за кризиса продовольствия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к возможному наплыву мигрантов из-за роста цен на продовольствие и энергоносители в мире.
"Люди могут перестать чувствовать себя в безопасности в своих собственных странах и попытаться уехать", - заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон по итогам неформального заседания глав МВД стран Евросоюза в Праге.
Она пояснила, что рост цен на энергию и продовольствие может спровоцировать нестабильность в других странах, вызвать всплеск терроризма и организованной преступности.
"Никто не может предсказать масштабов этого феномена, но мы работаем на двух направлениях: мы призвали правительства государств-членов заняться планированием на тот случай, если еще больше людей будут прибывать на территорию ЕС. Мы пытаемся предотвратить это. Для этого важно работать с государствами-партнерами", - подчеркнула Йохансон.
Мигрант - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 02:59
В Великобританию на лодках прибыло рекордное число мигрантов, сообщили СМИ
 
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