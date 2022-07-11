https://ria.ru/20220711/migranty-1801810396.html

ЕК призвала готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса

ЕК призвала готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса - РИА Новости, 11.07.2022

ЕК призвала готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса

Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к возможному наплыву мигрантов из-за роста цен на продовольствие и энергоносители в мире. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:53

2022-07-11T19:53

2022-07-11T19:53

евросоюз

в мире

мигранты

продовольствие

цены

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к возможному наплыву мигрантов из-за роста цен на продовольствие и энергоносители в мире.Она пояснила, что рост цен на энергию и продовольствие может спровоцировать нестабильность в других странах, вызвать всплеск терроризма и организованной преступности."Никто не может предсказать масштабов этого феномена, но мы работаем на двух направлениях: мы призвали правительства государств-членов заняться планированием на тот случай, если еще больше людей будут прибывать на территорию ЕС. Мы пытаемся предотвратить это. Для этого важно работать с государствами-партнерами", - подчеркнула Йохансон.

https://ria.ru/20220702/migranty-1799735141.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евросоюз, в мире, мигранты, продовольствие, цены, еврокомиссия