ЕК призвала готовиться к наплыву мигрантов из-за продовольственного кризиса
ЕК призвала страны Евросоюза готовиться к наплыву мигрантов из-за кризиса продовольствия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к возможному наплыву мигрантов из-за роста цен на продовольствие и энергоносители в мире.
"Люди могут перестать чувствовать себя в безопасности в своих собственных странах и попытаться уехать", - заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон по итогам неформального заседания глав МВД стран Евросоюза в Праге.
Она пояснила, что рост цен на энергию и продовольствие может спровоцировать нестабильность в других странах, вызвать всплеск терроризма и организованной преступности.
"Никто не может предсказать масштабов этого феномена, но мы работаем на двух направлениях: мы призвали правительства государств-членов заняться планированием на тот случай, если еще больше людей будут прибывать на территорию ЕС. Мы пытаемся предотвратить это. Для этого важно работать с государствами-партнерами", - подчеркнула Йохансон.