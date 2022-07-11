https://ria.ru/20220711/metro-1801681345.html

В Москве на станции метро "Киевская" произошло задымление

В Москве на станции метро "Киевская" произошло задымление - РИА Новости, 11.07.2022

В Москве на станции метро "Киевская" произошло задымление

Задымление произошло днем в понедельник на станции московского метро "Киевская", безопасности пассажиров ничто не угрожает, поезда едут по графику, сообщили РИА РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:57

2022-07-11T12:57

2022-07-11T12:57

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задымление произошло днем в понедельник на станции московского метро "Киевская", безопасности пассажиров ничто не угрожает, поезда едут по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.По данным метрополитена, "в служебном помещении станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии было обнаружено задымление, для ликвидации которого на место прибыли специалисты метро и сотрудники МЧС". Согласно информации пресс-службы, сейчас работы продолжаются."Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком, движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220707/metro-1801015122.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московский метрополитен