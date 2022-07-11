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В Москве на станции метро "Киевская" произошло задымление - РИА Новости, 11.07.2022
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В Москве на станции метро "Киевская" произошло задымление
В Москве на станции метро "Киевская" произошло задымление - РИА Новости, 11.07.2022
В Москве на станции метро "Киевская" произошло задымление
Задымление произошло днем в понедельник на станции московского метро "Киевская", безопасности пассажиров ничто не угрожает, поезда едут по графику, сообщили РИА РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:57
2022-07-11T12:57
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задымление произошло днем в понедельник на станции московского метро "Киевская", безопасности пассажиров ничто не угрожает, поезда едут по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.По данным метрополитена, "в служебном помещении станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии было обнаружено задымление, для ликвидации которого на место прибыли специалисты метро и сотрудники МЧС". Согласно информации пресс-службы, сейчас работы продолжаются."Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком, движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает", - рассказали в пресс-службе.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московский метрополитен
12:57 11.07.2022
 
В Москве на станции метро "Киевская" произошло задымление

В Москве на станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии произошло задымление

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПассажиры в вестибюле станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии
Пассажиры в вестибюле станции метро Киевская Арбатско-Покровской линии - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Пассажиры в вестибюле станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задымление произошло днем в понедельник на станции московского метро "Киевская", безопасности пассажиров ничто не угрожает, поезда едут по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.
По данным метрополитена, "в служебном помещении станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии было обнаружено задымление, для ликвидации которого на место прибыли специалисты метро и сотрудники МЧС". Согласно информации пресс-службы, сейчас работы продолжаются.
"Движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком, движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает", - рассказали в пресс-службе.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковский метрополитен
 
 
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