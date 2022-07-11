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МВД Запорожской области сообщило об угрозах главе Мелитопольского района - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/melitopol-1801703354.html
МВД Запорожской области сообщило об угрозах главе Мелитопольского района
МВД Запорожской области сообщило об угрозах главе Мелитопольского района - РИА Новости, 11.07.2022
МВД Запорожской области сообщило об угрозах главе Мелитопольского района
Главе администрации Мелитопольского района Андрею Сигуте угрожали расправой, заявил РИА Новости замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T14:05
2022-07-11T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
жкх
херсонская область
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Главе администрации Мелитопольского района Андрею Сигуте угрожали расправой, заявил РИА Новости замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.В понедельник Селиванов сообщил, что украинский режим совершил попытку покушения на Сигуту: чиновник не пострадал, нападавший при задержании оказал сопротивление и был застрелен."Очевидно, что покушение не было инициативой одного человека. Очевидно, что нити этой диверсии идут на украинскую сторону. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута неоднократно получал угрозы расправы в электронных мессенджерах. Поэтому данное покушение является еще одним звеном той террористической сети, которую пытаются создать официальные государственные органы государства-террориста - Украины", - сказал собеседник.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, жкх, херсонская область , украина
14:05 11.07.2022
 
МВД Запорожской области сообщило об угрозах главе Мелитопольского района

МВД Запорожской области: главе Мелитопольского района Сигуте угрожали расправой

© РИА Новости / Алексей МайшевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Мелитополь. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Главе администрации Мелитопольского района Андрею Сигуте угрожали расправой, заявил РИА Новости замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
В понедельник Селиванов сообщил, что украинский режим совершил попытку покушения на Сигуту: чиновник не пострадал, нападавший при задержании оказал сопротивление и был застрелен.
"Очевидно, что покушение не было инициативой одного человека. Очевидно, что нити этой диверсии идут на украинскую сторону. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута неоднократно получал угрозы расправы в электронных мессенджерах. Поэтому данное покушение является еще одним звеном той террористической сети, которую пытаются создать официальные государственные органы государства-террориста - Украины", - сказал собеседник.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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