https://ria.ru/20220711/melitopol-1801703354.html

МВД Запорожской области сообщило об угрозах главе Мелитопольского района

МВД Запорожской области сообщило об угрозах главе Мелитопольского района - РИА Новости, 11.07.2022

МВД Запорожской области сообщило об угрозах главе Мелитопольского района

Главе администрации Мелитопольского района Андрею Сигуте угрожали расправой, заявил РИА Новости замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T14:05

2022-07-11T14:05

2022-07-11T14:05

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

жкх

херсонская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794761643_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_7b089e48d32a01652eb18edbadb304a5.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Главе администрации Мелитопольского района Андрею Сигуте угрожали расправой, заявил РИА Новости замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.В понедельник Селиванов сообщил, что украинский режим совершил попытку покушения на Сигуту: чиновник не пострадал, нападавший при задержании оказал сопротивление и был застрелен."Очевидно, что покушение не было инициативой одного человека. Очевидно, что нити этой диверсии идут на украинскую сторону. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута неоднократно получал угрозы расправы в электронных мессенджерах. Поэтому данное покушение является еще одним звеном той террористической сети, которую пытаются создать официальные государственные органы государства-террориста - Украины", - сказал собеседник.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220709/bespilotnik-1801412420.html

запорожская область

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, жкх, херсонская область , украина