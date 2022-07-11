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В колледжах Приамурья откроют более десяти новых мастерских - РИА Новости, 11.07.2022
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Амурская область
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В колледжах Приамурья откроют более десяти новых мастерских
В колледжах Приамурья откроют более десяти новых мастерских - РИА Новости, 11.07.2022
В колледжах Приамурья откроют более десяти новых мастерских
Двенадцать современных мастерских откроются в этом году в четырех колледжах Амурской области, современное оборудование для них закупают в рамках нацпроекта... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:08
2022-07-11T10:08
амурская область
амурская область
образование - общество
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Двенадцать современных мастерских откроются в этом году в четырех колледжах Амурской области, современное оборудование для них закупают в рамках нацпроекта "Образование", сообщил глава региона Василий Орлов.Модернизация мастерских проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование"."Благодаря нацпроекту амурские колледжи получают такое современное оборудование, которое не каждое предприятие может себе позволить. Его общая стоимость более 60 миллионов рублей. Научившись работать на высокотехнологичном оснащении, выпускники смогут справляться с любой техникой. Модернизация материально-технической базы амурских колледжей позволяет вывести подготовку кадров в регионе на более высокий уровень. Эта работа ведется не первый год. По нацпроекту "Образование" новые мастерские открываются с 2019 года, 14 уже работают, в планах на 2023 год создание еще 12 таких современных площадок", – приводят слова Орлова областные власти.Отмечается, что в активной фазе обновления материально-технической базы находятся строительный, дорожный, политехнический колледжи в Благовещенске и индустриальный техникум в Райчихинске. На большинстве площадок завершился ремонт, туда начали доставлять оборудование: машины для кузовного ремонта, камеры для покраски автомобилей, нивелиры, ровер-базы, шумомеры, компьютерную технику.Четыре мастерские появятся в Благовещенском политехническом колледже по направлениям "Подземные горные работы", "Охрана окружающей среды", "Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики" и "Геопространственные технологии".Амурский колледж строительства и ЖКХ откроет мастерские "Монтаж и эксплуатация газового оборудования", "Бетонные строительные работы" и "Технология информационного моделирования". Матбазу по двум компетенциям – "Кузовой ремонт" и "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты автоматики" – модернизируют в Райчихинском индустриальном техникуме. В Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства ждут обновления мастерских "Окраска автомобилей", "Обслуживание тяжелой техники" и "Управление экскаватором".
https://ria.ru/20220708/stroitelstvo-1801146146.html
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амурская область, образование - общество, василий орлов (губернатор)
10:08 11.07.2022
 

В колледжах Приамурья откроют более десяти новых мастерских

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Двенадцать современных мастерских откроются в этом году в четырех колледжах Амурской области, современное оборудование для них закупают в рамках нацпроекта "Образование", сообщил глава региона Василий Орлов.
Модернизация мастерских проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".
"Благодаря нацпроекту амурские колледжи получают такое современное оборудование, которое не каждое предприятие может себе позволить. Его общая стоимость более 60 миллионов рублей. Научившись работать на высокотехнологичном оснащении, выпускники смогут справляться с любой техникой. Модернизация материально-технической базы амурских колледжей позволяет вывести подготовку кадров в регионе на более высокий уровень. Эта работа ведется не первый год. По нацпроекту "Образование" новые мастерские открываются с 2019 года, 14 уже работают, в планах на 2023 год создание еще 12 таких современных площадок", – приводят слова Орлова областные власти.
Отмечается, что в активной фазе обновления материально-технической базы находятся строительный, дорожный, политехнический колледжи в Благовещенске и индустриальный техникум в Райчихинске. На большинстве площадок завершился ремонт, туда начали доставлять оборудование: машины для кузовного ремонта, камеры для покраски автомобилей, нивелиры, ровер-базы, шумомеры, компьютерную технику.
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Четыре мастерские появятся в Благовещенском политехническом колледже по направлениям "Подземные горные работы", "Охрана окружающей среды", "Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики" и "Геопространственные технологии".
Амурский колледж строительства и ЖКХ откроет мастерские "Монтаж и эксплуатация газового оборудования", "Бетонные строительные работы" и "Технология информационного моделирования". Матбазу по двум компетенциям – "Кузовой ремонт" и "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты автоматики" – модернизируют в Райчихинском индустриальном техникуме. В Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства ждут обновления мастерских "Окраска автомобилей", "Обслуживание тяжелой техники" и "Управление экскаватором".
 
Амурская областьАмурская областьОбразование - ОбществоВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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