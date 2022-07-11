https://ria.ru/20220711/mariupol-1801763181.html

В Мариуполе открыли общественную приемную омбудсмена ДНР

В Мариуполе открыли общественную приемную омбудсмена ДНР - РИА Новости, 11.07.2022

В Мариуполе открыли общественную приемную омбудсмена ДНР

Общественная приемная омбудсмена Донецкой Народной республики открылась в понедельник в освобожденном Мариуполе, говорится в Telegram-канале омбудсмена ДНР... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:08

2022-07-11T17:08

2022-07-11T17:18

дарья морозова

мариуполь

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Общественная приемная омбудсмена Донецкой Народной республики открылась в понедельник в освобожденном Мариуполе, говорится в Telegram-канале омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.Сообщается, что в понедельник представители уполномоченного по правам человека в ДНР начали очный прием граждан в Мариуполе."Теперь мариупольцы и жители близлежащих населенных пунктов могут напрямую обращаться к правозащитникам за помощью и разъяснениями, не тратя время на логистику в Донецк", - говорится в сообщении.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801728390.html

мариуполь

донецкая народная республика

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дарья морозова, мариуполь, донецкая народная республика