https://ria.ru/20220711/makao-1801649547.html
В Макао ввели недельный локдаун из-за вспышки COVID-19
В Макао ввели недельный локдаун из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2022
В Макао ввели недельный локдаун из-за вспышки COVID-19
Власти специального административного района Макао с понедельника ввели семидневный локдаун в связи с крупной вспышкой коронавирусной инфекции, закрыты все... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:16
2022-07-11T11:16
2022-07-11T11:16
распространение коронавируса
в мире
макао
китай
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Власти специального административного района Макао с понедельника ввели семидневный локдаун в связи с крупной вспышкой коронавирусной инфекции, закрыты все казино, офисы и стройплощадки.Локдаун должен продлиться с 11 по 18 июля. В обычном режиме работают больницы, аптеки, рынки и магазины с товарами первой необходимости, работу приостановили компании, занимающиеся промышленным производством и коммерческой деятельностью.Нынешняя вспышка коронавирусной инфекции продолжается в Макао уже четвертую неделю, к настоящему моменту выявлено около 1,5 тысячи случаев заражения. На фоне распространения заболевания в Макао с утра 10 июля до 18.00 11 июля проходит седьмой раунд общегородского ПЦР-тестирования, по итогам которого власти будут принимать решение об отмене или продлении локдауна.Правительство специального административного района указало, что карантинные меры обязательны к исполнению, нарушение повлечет за собой уголовную ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на два года. Власти призывают жителей Макао не выходить из дома без крайней необходимости и строго соблюдать противоэпидемиологические меры.Специальный административный район Макао - не только крупный финансовый центр, но и также известен своими казино, ипподромом и ночными клубами. Это единственное место в Китае, где игорный бизнес легален, в связи с чем он приносит большую часть доходов в бюджет Макао, около 80%.За период пандемии в Макао периодически закрывали отдельные казино, если с ними были связаны случаи заражения. Все казино специального административного района за время пандемии были закрыты только раз - в период с 5 по 20 февраля 2020 года в качестве мер сдерживания распространения COVID-19.Валовый доход казино Макао в 2020 году из-за пандемии упал сразу на 79,3% - до 60,4 миллиарда патак (около 5,5 миллиарда долларов), а в 2021 году показатель вырос на 43,7% и достиг 86,8 миллиарда патак (порядка 10,8 миллиарда долларов), несмотря на определенные сложности в туристическом бизнесе из-за выявления случаев COVID-19.
https://ria.ru/20220711/covid-19-1801639311.html
https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макао, китай, коронавирус covid-19
В Макао ввели недельный локдаун из-за вспышки COVID-19
Власти Макао ввели недельный локдаун из-за вспышки COVID-19, закрыты все казино и офисы
ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Власти специального административного района Макао с понедельника ввели семидневный локдаун в связи с крупной вспышкой коронавирусной инфекции, закрыты все казино, офисы и стройплощадки.
Локдаун должен продлиться с 11 по 18 июля. В обычном режиме работают больницы, аптеки, рынки и магазины с товарами первой необходимости, работу приостановили компании, занимающиеся промышленным производством и коммерческой деятельностью.
Нынешняя вспышка коронавирусной инфекции продолжается в Макао
уже четвертую неделю, к настоящему моменту выявлено около 1,5 тысячи случаев заражения. На фоне распространения заболевания в Макао с утра 10 июля до 18.00 11 июля проходит седьмой раунд общегородского ПЦР-тестирования, по итогам которого власти будут принимать решение об отмене или продлении локдауна.
Правительство специального административного района указало, что карантинные меры обязательны к исполнению, нарушение повлечет за собой уголовную ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на два года. Власти призывают жителей Макао не выходить из дома без крайней необходимости и строго соблюдать противоэпидемиологические меры.
Специальный административный район Макао - не только крупный финансовый центр, но и также известен своими казино, ипподромом и ночными клубами. Это единственное место в Китае
, где игорный бизнес легален, в связи с чем он приносит большую часть доходов в бюджет Макао, около 80%.
За период пандемии в Макао периодически закрывали отдельные казино, если с ними были связаны случаи заражения. Все казино специального административного района за время пандемии были закрыты только раз - в период с 5 по 20 февраля 2020 года в качестве мер сдерживания распространения COVID-19.
Валовый доход казино Макао в 2020 году из-за пандемии упал сразу на 79,3% - до 60,4 миллиарда патак (около 5,5 миллиарда долларов), а в 2021 году показатель вырос на 43,7% и достиг 86,8 миллиарда патак (порядка 10,8 миллиарда долларов), несмотря на определенные сложности в туристическом бизнесе из-за выявления случаев COVID-19.