Рейтинг@Mail.ru
В Макао ввели недельный локдаун из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220711/makao-1801649547.html
В Макао ввели недельный локдаун из-за вспышки COVID-19
В Макао ввели недельный локдаун из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2022
В Макао ввели недельный локдаун из-за вспышки COVID-19
Власти специального административного района Макао с понедельника ввели семидневный локдаун в связи с крупной вспышкой коронавирусной инфекции, закрыты все... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:16
2022-07-11T11:16
распространение коронавируса
в мире
макао
китай
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99272/61/992726116_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_ddb540c1b45dc008b351ed1eb9510d2e.jpg
ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Власти специального административного района Макао с понедельника ввели семидневный локдаун в связи с крупной вспышкой коронавирусной инфекции, закрыты все казино, офисы и стройплощадки.Локдаун должен продлиться с 11 по 18 июля. В обычном режиме работают больницы, аптеки, рынки и магазины с товарами первой необходимости, работу приостановили компании, занимающиеся промышленным производством и коммерческой деятельностью.Нынешняя вспышка коронавирусной инфекции продолжается в Макао уже четвертую неделю, к настоящему моменту выявлено около 1,5 тысячи случаев заражения. На фоне распространения заболевания в Макао с утра 10 июля до 18.00 11 июля проходит седьмой раунд общегородского ПЦР-тестирования, по итогам которого власти будут принимать решение об отмене или продлении локдауна.Правительство специального административного района указало, что карантинные меры обязательны к исполнению, нарушение повлечет за собой уголовную ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на два года. Власти призывают жителей Макао не выходить из дома без крайней необходимости и строго соблюдать противоэпидемиологические меры.Специальный административный район Макао - не только крупный финансовый центр, но и также известен своими казино, ипподромом и ночными клубами. Это единственное место в Китае, где игорный бизнес легален, в связи с чем он приносит большую часть доходов в бюджет Макао, около 80%.За период пандемии в Макао периодически закрывали отдельные казино, если с ними были связаны случаи заражения. Все казино специального административного района за время пандемии были закрыты только раз - в период с 5 по 20 февраля 2020 года в качестве мер сдерживания распространения COVID-19.Валовый доход казино Макао в 2020 году из-за пандемии упал сразу на 79,3% - до 60,4 миллиарда патак (около 5,5 миллиарда долларов), а в 2021 году показатель вырос на 43,7% и достиг 86,8 миллиарда патак (порядка 10,8 миллиарда долларов), несмотря на определенные сложности в туристическом бизнесе из-за выявления случаев COVID-19.
https://ria.ru/20220711/covid-19-1801639311.html
https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html
макао
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99272/61/992726116_113:0:4721:3456_1920x0_80_0_0_1456333fe38289a220c6faa49e962fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, макао, китай, коронавирус covid-19
11:16 11.07.2022
 
В Макао ввели недельный локдаун из-за вспышки COVID-19

Власти Макао ввели недельный локдаун из-за вспышки COVID-19, закрыты все казино и офисы

© РИА Новости / Юлия БатырьМакао
Макао - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Юлия Батырь
Макао. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Власти специального административного района Макао с понедельника ввели семидневный локдаун в связи с крупной вспышкой коронавирусной инфекции, закрыты все казино, офисы и стройплощадки.
Локдаун должен продлиться с 11 по 18 июля. В обычном режиме работают больницы, аптеки, рынки и магазины с товарами первой необходимости, работу приостановили компании, занимающиеся промышленным производством и коммерческой деятельностью.
Нынешняя вспышка коронавирусной инфекции продолжается в Макао уже четвертую неделю, к настоящему моменту выявлено около 1,5 тысячи случаев заражения. На фоне распространения заболевания в Макао с утра 10 июля до 18.00 11 июля проходит седьмой раунд общегородского ПЦР-тестирования, по итогам которого власти будут принимать решение об отмене или продлении локдауна.
Правительство специального административного района указало, что карантинные меры обязательны к исполнению, нарушение повлечет за собой уголовную ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на два года. Власти призывают жителей Макао не выходить из дома без крайней необходимости и строго соблюдать противоэпидемиологические меры.
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
10:44Распространение коронавируса
Инфекционист ожидает роста заболеваемости COVID-19 осенью
Специальный административный район Макао - не только крупный финансовый центр, но и также известен своими казино, ипподромом и ночными клубами. Это единственное место в Китае, где игорный бизнес легален, в связи с чем он приносит большую часть доходов в бюджет Макао, около 80%.
За период пандемии в Макао периодически закрывали отдельные казино, если с ними были связаны случаи заражения. Все казино специального административного района за время пандемии были закрыты только раз - в период с 5 по 20 февраля 2020 года в качестве мер сдерживания распространения COVID-19.
Валовый доход казино Макао в 2020 году из-за пандемии упал сразу на 79,3% - до 60,4 миллиарда патак (около 5,5 миллиарда долларов), а в 2021 году показатель вырос на 43,7% и достиг 86,8 миллиарда патак (порядка 10,8 миллиарда долларов), несмотря на определенные сложности в туристическом бизнесе из-за выявления случаев COVID-19.
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 03:16Распространение коронавируса
Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ, заявила эксперт
 
Распространение коронавирусаВ миреМакаоКитайКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала