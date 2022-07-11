https://ria.ru/20220711/lukashenko-1801670453.html
Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита
Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита - РИА Новости, 11.07.2022
Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили возможные совместные шаги в связи с введенными Литвой ограничениями на... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:28
2022-07-11T12:28
2022-07-11T12:40
экономика
александр лукашенко
владимир путин
литва
калининград
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили возможные совместные шаги в связи с введенными Литвой ограничениями на транзит в Калининградскую область, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что лидеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества."Кроме того, был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги", - говорится в сообщении.Литва с воскресенья запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
https://radiosputnik.ria.ru/20220711/kaliningrad-1801675104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр лукашенко, владимир путин, литва, калининград
12:28 11.07.2022 (обновлено: 12:40 11.07.2022)
Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита
Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита в Калининград