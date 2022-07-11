https://ria.ru/20220711/lukashenko-1801670453.html

Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита

Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита - РИА Новости, 11.07.2022

Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили возможные совместные шаги в связи с введенными Литвой ограничениями на... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:28

2022-07-11T12:28

2022-07-11T12:40

экономика

александр лукашенко

владимир путин

литва

калининград

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили возможные совместные шаги в связи с введенными Литвой ограничениями на транзит в Калининградскую область, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что лидеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества."Кроме того, был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги", - говорится в сообщении.Литва с воскресенья запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/kaliningrad-1801675104.html

литва

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, александр лукашенко, владимир путин, литва, калининград