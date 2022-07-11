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Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита - РИА Новости, 11.07.2022
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Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита
Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита - РИА Новости, 11.07.2022
Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили возможные совместные шаги в связи с введенными Литвой ограничениями на... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:28
2022-07-11T12:40
экономика
александр лукашенко
владимир путин
литва
калининград
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили возможные совместные шаги в связи с введенными Литвой ограничениями на транзит в Калининградскую область, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что лидеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества."Кроме того, был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги", - говорится в сообщении.Литва с воскресенья запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
https://radiosputnik.ria.ru/20220711/kaliningrad-1801675104.html
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экономика, александр лукашенко, владимир путин, литва, калининград
12:28 11.07.2022 (обновлено: 12:40 11.07.2022)
 
Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита

Путин и Лукашенко обсудили шаги после введенных Литвой ограничений транзита в Калининград

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили возможные совместные шаги в связи с введенными Литвой ограничениями на транзит в Калининградскую область, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
"Кроме того, был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги", - говорится в сообщении.
Литва с воскресенья запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
12:37В мире
Власти Калининграда требуют ввести запрет на движение товаров с Прибалтикой
 
ЭкономикаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЛитваКалининград
 
 
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