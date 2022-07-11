https://ria.ru/20220711/litva-1801700901.html

В Госдуме призвали прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву

В Госдуме призвали прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву - РИА Новости, 11.07.2022

В Госдуме призвали прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов рассказал РИА Новости, что считает нужным ввести полный запрет на ввоз всех литовских товаров и прекратить... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:57

2022-07-11T13:57

2022-07-11T13:57

политика

россия

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олег морозов

литва

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов рассказал РИА Новости, что считает нужным ввести полный запрет на ввоз всех литовских товаров и прекратить контракты по поставке электроэнергии.Литва с воскресенья запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций на них."(Нужен – ред.) полный запрет на ввоз всех литовских товаров и прекращение контрактов по поставкам нашей продукции, включая электроэнергию", - сказал Морозов РИА Новости. Он отметил, что против Литвы должны быть введены и другие экономические ограничения. "Считаю, что все возможные экономические ограничения против неё должны быть введены: запрет на литовский транзит для европейских товаров, понижение уровня дипотношений, запрет приграничной торговли", - уточнил он. Морозов выразил надежду, что в ближайшее время Литву "вразумят старые европейцы".Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.Вместе с тем позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о намерении Еврокомиссии исполнить обязательства и не препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.

https://ria.ru/20220711/tovary-1801645734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, олег морозов, литва, еврокомиссия, евросоюз, калининград, калининградская область, санкции в отношении россии