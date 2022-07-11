10:28 11.07.2022 (обновлено: 15:35 11.07.2022)
Reuters: Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград
Reuters: Литва расширила список товаров, запрещенных к транзиту в Калининградскую область
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль у КПП "Чернышевское" в Калининградской области, на границе с Литвой
Грузовой автомобиль у КПП "Чернышевское" в Калининградской области, на границе с Литвой
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Литовские власти с 11 июля расширили список товаров, ввоз которых запрещен в Калининградскую область в соответствии с санкциями Евросоюза, сообщило Reuters.
По информации представителя литовской таможни, речь идет о запрете на транзит цемента, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.
Депутат литовского парламента, председатель комитета по иностранным делам Лайма Люция Андрикене ранее сообщала, что сейм обсуждает возможность выдачи разовых разрешений на транзит цемента.
По словам депутата Матаса Малдейкиса, вслед за цементом и алкоголем с 10 августа вступят в силу санкционные ограничения на уголь и другое твердое ископаемое топливо, с 5 декабря — на нефть, а в феврале 2023 года — на нефтепродукты.
По словам депутата Матаса Малдейкиса, вслед за цементом и алкоголем с 10 августа вступят в силу санкционные ограничения на уголь и другое твердое ископаемое топливо, с 5 декабря — на нефть, а в феврале 2023 года — на нефтепродукты.
Таможня утверждает, что все рестрикции основаны на регламенте ЕС и оценке Еврокомиссии, а также выработаны в консультации с ЕК.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.