https://ria.ru/20220711/linux-1801651781.html
Найден супервирус для компьютеров на Linux
Найден супервирус для компьютеров на Linux - РИА Новости, 11.07.2022
Найден супервирус для компьютеров на Linux
Linux-систем обнаружен новый вредоносный софт, который не выявляется антивирусным ПО. О проблеме сообщили исследователи из компании по автоматизации... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:23
2022-07-11T11:23
2022-07-11T11:23
наука
технологии
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для Linux-систем обнаружен новый вредоносный софт, который не выявляется антивирусным ПО. О проблеме сообщили исследователи из компании по автоматизации безопасности Intezer.Вирус получил название OrBit — он модифицирует среду загрузки, что дает возможность злоумышленнику управлять загрузкой библиотек и перехватывать вызовы функций. Софт способен собирать логины, пароли, команды терминала и предоставлять хакерам доступ к системе.Вредоносное ПО отличается от аналогичных угроз своим "герметичным" подключением библиотекам зараженных компьютеров, что позволяет вирусу стабильно работать, а также избегать обнаружение при установке бэкдора.Большинство антивирусных систем не распознавали опасности в OrBit, но после публикации Intezer разработчики стали вносить софт в список опасного ПО. Как отмечают исследователи, интерес к Linux у злоумышленников только растет — за последние годы количество вирусов для этой системы многократно выросло.
https://ria.ru/20220221/os-1773621903.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Для
Linux-систем обнаружен новый вредоносный софт, который не выявляется антивирусным ПО. О проблеме сообщили
исследователи из компании по автоматизации безопасности Intezer.
Вирус получил название OrBit — он модифицирует среду загрузки, что дает возможность злоумышленнику управлять загрузкой библиотек и перехватывать вызовы функций. Софт способен собирать логины, пароли, команды терминала и предоставлять хакерам доступ к системе.
Вредоносное ПО отличается от аналогичных угроз своим "герметичным" подключением библиотекам зараженных компьютеров, что позволяет вирусу стабильно работать, а также избегать обнаружение при установке бэкдора.
Большинство антивирусных систем не распознавали опасности в OrBit, но после публикации Intezer разработчики стали вносить софт в список опасного ПО. Как отмечают исследователи, интерес к Linux у злоумышленников только растет — за последние годы количество вирусов для этой системы многократно выросло.