https://ria.ru/20220711/linux-1801651781.html

Найден супервирус для компьютеров на Linux

Найден супервирус для компьютеров на Linux - РИА Новости, 11.07.2022

Найден супервирус для компьютеров на Linux

Linux-систем обнаружен новый вредоносный софт, который не выявляется антивирусным ПО. О проблеме сообщили исследователи из компании по автоматизации... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:23

2022-07-11T11:23

2022-07-11T11:23

наука

технологии

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для Linux-систем обнаружен новый вредоносный софт, который не выявляется антивирусным ПО. О проблеме сообщили исследователи из компании по автоматизации безопасности Intezer.Вирус получил название OrBit — он модифицирует среду загрузки, что дает возможность злоумышленнику управлять загрузкой библиотек и перехватывать вызовы функций. Софт способен собирать логины, пароли, команды терминала и предоставлять хакерам доступ к системе.Вредоносное ПО отличается от аналогичных угроз своим "герметичным" подключением библиотекам зараженных компьютеров, что позволяет вирусу стабильно работать, а также избегать обнаружение при установке бэкдора.Большинство антивирусных систем не распознавали опасности в OrBit, но после публикации Intezer разработчики стали вносить софт в список опасного ПО. Как отмечают исследователи, интерес к Linux у злоумышленников только растет — за последние годы количество вирусов для этой системы многократно выросло.

https://ria.ru/20220221/os-1773621903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии