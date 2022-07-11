Рейтинг@Mail.ru
Найден супервирус для компьютеров на Linux - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220711/linux-1801651781.html
Найден супервирус для компьютеров на Linux
Найден супервирус для компьютеров на Linux - РИА Новости, 11.07.2022
Найден супервирус для компьютеров на Linux
Linux-систем обнаружен новый вредоносный софт, который не выявляется антивирусным ПО. О проблеме сообщили исследователи из компании по автоматизации... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:23
2022-07-11T11:23
наука
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_593c48e30222597b13f1658cfb2a3dc8.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для Linux-систем обнаружен новый вредоносный софт, который не выявляется антивирусным ПО. О проблеме сообщили исследователи из компании по автоматизации безопасности Intezer.Вирус получил название OrBit — он модифицирует среду загрузки, что дает возможность злоумышленнику управлять загрузкой библиотек и перехватывать вызовы функций. Софт способен собирать логины, пароли, команды терминала и предоставлять хакерам доступ к системе.Вредоносное ПО отличается от аналогичных угроз своим "герметичным" подключением библиотекам зараженных компьютеров, что позволяет вирусу стабильно работать, а также избегать обнаружение при установке бэкдора.Большинство антивирусных систем не распознавали опасности в OrBit, но после публикации Intezer разработчики стали вносить софт в список опасного ПО. Как отмечают исследователи, интерес к Linux у злоумышленников только растет — за последние годы количество вирусов для этой системы многократно выросло.
https://ria.ru/20220221/os-1773621903.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_96db2e7e14c8c0c985b30432e22e8ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии
11:23 11.07.2022
 

Найден супервирус для компьютеров на Linux

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для Linux-систем обнаружен новый вредоносный софт, который не выявляется антивирусным ПО. О проблеме сообщили исследователи из компании по автоматизации безопасности Intezer.
Вирус получил название OrBit — он модифицирует среду загрузки, что дает возможность злоумышленнику управлять загрузкой библиотек и перехватывать вызовы функций. Софт способен собирать логины, пароли, команды терминала и предоставлять хакерам доступ к системе.
Вредоносное ПО отличается от аналогичных угроз своим "герметичным" подключением библиотекам зараженных компьютеров, что позволяет вирусу стабильно работать, а также избегать обнаружение при установке бэкдора.
Большинство антивирусных систем не распознавали опасности в OrBit, но после публикации Intezer разработчики стали вносить софт в список опасного ПО. Как отмечают исследователи, интерес к Linux у злоумышленников только растет — за последние годы количество вирусов для этой системы многократно выросло.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 08:00Наука
Написано в России: обзор отечественных операционных систем в 2022-м
 
НаукаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала