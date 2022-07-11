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В Еврокомиссии прокомментировали введение лимитов цен на российский газ - РИА Новости, 11.07.2022
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В Еврокомиссии прокомментировали введение лимитов цен на российский газ
В Еврокомиссии прокомментировали введение лимитов цен на российский газ - РИА Новости, 11.07.2022
В Еврокомиссии прокомментировали введение лимитов цен на российский газ
У Еврокомиссии на данный момент нет предложений о введении предельных значений цен на российское "голубое топливо", сообщил еврокомиссар по экономике Паоло... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:52
2022-07-11T17:53
еврокомиссия
экономика
россия
эммануэль макрон
франция
g7
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. У Еврокомиссии на данный момент нет предложений о введении предельных значений цен на российское "голубое топливо", сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони журналистам."Мы приняли к сведению факт, что различные страны-члены делают такие предложения… но от Еврокомиссии предложений нет по лимитам цен", - добавил еврокомиссар.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.Вместе с этим G7 рассмотрят механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку введения "лимита цен" и на российский газ, завив, что обсуждение этой темы продолжится "в ближайшие недели".
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еврокомиссия, экономика, россия, эммануэль макрон, франция, g7
17:52 11.07.2022 (обновлено: 17:53 11.07.2022)
 
В Еврокомиссии прокомментировали введение лимитов цен на российский газ

В Еврокомиссии сообщили об отсутствии предложений по лимитам цен на российский газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. У Еврокомиссии на данный момент нет предложений о введении предельных значений цен на российское "голубое топливо", сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони журналистам.
"Это один из инструментов, который мы могли бы принять, мы обсуждаем. На данный момент от ЕК нет предложений по лимитам на цены", - сказал он.
"Мы приняли к сведению факт, что различные страны-члены делают такие предложения… но от Еврокомиссии предложений нет по лимитам цен", - добавил еврокомиссар.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.
На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже.
Вместе с этим G7 рассмотрят механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку введения "лимита цен" и на российский газ, завив, что обсуждение этой темы продолжится "в ближайшие недели".
На территории компрессорной станции магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
14:45
В Еврокомиссии прокомментировали возврат турбины для "Северного потока"
 
ЕврокомиссияЭкономикаРоссияЭммануэль МакронФранцияG7
 
 
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