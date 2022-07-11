https://ria.ru/20220711/leps-1801746090.html

Лепс заявил, что не собирается завершать музыкальную карьеру

Лепс заявил, что не собирается завершать музыкальную карьеру - РИА Новости, 11.07.2022

Лепс заявил, что не собирается завершать музыкальную карьеру

Певец Григорий Лепс, которому в субботу исполнится 60 лет, заявил, что не собирается завершать музыкальную карьеру и планирует еще много проектов. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:53

2022-07-11T15:53

2022-07-11T16:14

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григорий лепс

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Певец Григорий Лепс, которому в субботу исполнится 60 лет, заявил, что не собирается завершать музыкальную карьеру и планирует еще много проектов.На творческой встрече, приуроченной к юбилею, Лепс сказал, что возраст для него всего лишь цифра, он чувствует себя молодым человеком."Цифра, конечно. Довольно такая большая. В этом уже возрасте люди на закате, на мой взгляд, должны быть, либо уже должны пройти пик своей популярности. В принципе уже и то, и другое можно ко мне и прилепить", — добавил артист.В то же время он заверил, что не планирует завершать музыкальную карьеру."Есть целый ряд идей, есть целый ряд произведений, которые я еще не спел, обязательно спою и обязательно попробую, чтобы они получились хорошо, а там как люди решат… Останавливаться я не собираюсь. Молодые проекты, молодые исполнители, с которым я хочу спеть, обязательно спою. Есть пара-тройка людей, с которыми я хотел бы спеть, но уже, наверное, не получится. Новой музыки будет много. Надеюсь, голосовые связки еще проживут 5-7, может быть, 10 лет, а там на кефир и докторскую колбасу нам хватит", — отметил музыкант.

https://ria.ru/20220711/leps-1801677873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

шоу-бизнес, культура, новости культуры, григорий лепс, музыка