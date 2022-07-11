https://ria.ru/20220711/kursy-1801786603.html

Школьники МО смогут пройти бесплатные курсы по программированию

Школьники МО смогут пройти бесплатные курсы по программированию - РИА Новости, 11.07.2022

Школьники МО смогут пройти бесплатные курсы по программированию

Школьники Московской области смогут изучить основы программирования на бесплатных курсах. Принять участие в программе смогут ученики 8–11 классов, сообщил... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:34

2022-07-11T18:34

2022-07-11T18:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801783153_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_f45ed634b4a5abe24daf29f6fff9d4d6.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Школьники Московской области смогут изучить основы программирования на бесплатных курсах. Принять участие в программе смогут ученики 8–11 классов, сообщил телеканал "360".Постановление о запуске программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Учебная программа состоит из четырех модулей по 36 часов. Школьники будут изучать языки программирования на протяжении двух лет. Чтобы стать участником программы, нужно пройти тестирование на сайте "Госуслуги".Как рассказала председатель комитета мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, программа поможет подросткам попробовать себя в профессии, понять, что такое программирование, и хотят ли они заниматься им в дальнейшем."В сегодняшних реалиях нам необходимо поддерживать отрасль в целом, начиная от обучения новых сотрудников, заканчивая введением новых льгот для уже работающих специалистов", – отметила она.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)