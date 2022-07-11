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Школьники МО смогут пройти бесплатные курсы по программированию - РИА Новости, 11.07.2022
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Новости Подмосковья
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Школьники МО смогут пройти бесплатные курсы по программированию
Школьники МО смогут пройти бесплатные курсы по программированию - РИА Новости, 11.07.2022
Школьники МО смогут пройти бесплатные курсы по программированию
Школьники Московской области смогут изучить основы программирования на бесплатных курсах. Принять участие в программе смогут ученики 8–11 классов, сообщил... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:34
2022-07-11T18:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Школьники Московской области смогут изучить основы программирования на бесплатных курсах. Принять участие в программе смогут ученики 8–11 классов, сообщил телеканал "360".Постановление о запуске программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Учебная программа состоит из четырех модулей по 36 часов. Школьники будут изучать языки программирования на протяжении двух лет. Чтобы стать участником программы, нужно пройти тестирование на сайте "Госуслуги".Как рассказала председатель комитета мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, программа поможет подросткам попробовать себя в профессии, понять, что такое программирование, и хотят ли они заниматься им в дальнейшем."В сегодняшних реалиях нам необходимо поддерживать отрасль в целом, начиная от обучения новых сотрудников, заканчивая введением новых льгот для уже работающих специалистов", – отметила она.
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московская область (подмосковье)
18:34 11.07.2022
 

Школьники МО смогут пройти бесплатные курсы по программированию

CC0 / / Программист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Школьники Московской области смогут изучить основы программирования на бесплатных курсах. Принять участие в программе смогут ученики 8–11 классов, сообщил телеканал "360".
Постановление о запуске программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Учебная программа состоит из четырех модулей по 36 часов. Школьники будут изучать языки программирования на протяжении двух лет. Чтобы стать участником программы, нужно пройти тестирование на сайте "Госуслуги".
Как рассказала председатель комитета мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, программа поможет подросткам попробовать себя в профессии, понять, что такое программирование, и хотят ли они заниматься им в дальнейшем.
"В сегодняшних реалиях нам необходимо поддерживать отрасль в целом, начиная от обучения новых сотрудников, заканчивая введением новых льгот для уже работающих специалистов", – отметила она.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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