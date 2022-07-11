https://ria.ru/20220711/kursk-1801740522.html
Курские власти рекомендовали жителям не использовать дроны
Курские власти рекомендовали жителям не использовать дроны - РИА Новости, 11.07.2022
Курские власти рекомендовали жителям не использовать дроны
Курские власти рекомендовали жителям региона не использовать БПЛА в бытовых целях в связи со сложившейся ситуацией, сообщил заместитель председателя комитета по РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:53
2022-07-11T15:53
2022-07-11T15:53
специальная военная операция на украине
технологии
роман старовойт
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Курские власти рекомендовали жителям региона не использовать БПЛА в бытовых целях в связи со сложившейся ситуацией, сообщил заместитель председателя комитета по региональной безопасности Дмитрий Демьяненко в ходе оперативного совещания."Населению было рекомендовано ограничить использование БПЛА, но правовых оснований нет. Мы на сегодняшний день прорабатываем этот вопрос и с МВД, и с ФСБ по ограничению использования", - прокомментировал Демьяненко."Если у вас дома есть беспилотный летательный аппарат, учитывая сложившуюся ситуацию, мы настоятельно рекомендуем не использовать БПЛА в бытовых целях. Сегодня у наших силовых ведомств достаточно есть технических средств по принудительной посадке этих дронов, либо созданию помех в их работе, что приводит к поломкам", — добавил в свою очередь губернатор Роман Старовойт.
https://ria.ru/20220711/bespilotniki-1801666907.html
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технологии, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Курские власти рекомендовали жителям не использовать дроны
Власти Курской области рекомендовали жителям не использовать беспилотники в бытовых целях
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Курские власти рекомендовали жителям региона не использовать БПЛА в бытовых целях в связи со сложившейся ситуацией, сообщил заместитель председателя комитета по региональной безопасности Дмитрий Демьяненко в ходе оперативного совещания.
"Населению было рекомендовано ограничить использование БПЛА, но правовых оснований нет. Мы на сегодняшний день прорабатываем этот вопрос и с МВД, и с ФСБ по ограничению использования", - прокомментировал Демьяненко.
"Если у вас дома есть беспилотный летательный аппарат, учитывая сложившуюся ситуацию, мы настоятельно рекомендуем не использовать БПЛА в бытовых целях. Сегодня у наших силовых ведомств достаточно есть технических средств по принудительной посадке этих дронов, либо созданию помех в их работе, что приводит к поломкам", — добавил в свою очередь губернатор Роман Старовойт.