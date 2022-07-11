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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей - РИА Новости, 11.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей
Рубль ощутимо вырос в понедельник: курс доллара упал до 58,9 рубля, евро - до 59,23 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:17
2022-07-11T19:17
2022-07-11T19:17
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рубль ощутимо вырос в понедельник: курс доллара упал до 58,9 рубля, евро - до 59,23 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,02 рубля, до 58,9 рубля, евро - на 3,12 рубля, до 59,23 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 58,9 рубля, евро — до 59,23