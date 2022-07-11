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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей - РИА Новости, 11.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей - РИА Новости, 11.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей
Рубль ощутимо вырос в понедельник: курс доллара упал до 58,9 рубля, евро - до 59,23 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T19:17
2022-07-11T19:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
курс доллара
экономика
доллар
россия
московская биржа
валюта
динамика курсов валют
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рубль ощутимо вырос в понедельник: курс доллара упал до 58,9 рубля, евро - до 59,23 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,02 рубля, до 58,9 рубля, евро - на 3,12 рубля, до 59,23 рубля.
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курс доллара, экономика, доллар, россия, московская биржа, валюта, динамика курсов валют, евро, рубль, курс рубля
19:17 11.07.2022
 
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 58,9 рубля, евро — до 59,23

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рубль ощутимо вырос в понедельник: курс доллара упал до 58,9 рубля, евро - до 59,23 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,02 рубля, до 58,9 рубля, евро - на 3,12 рубля, до 59,23 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКурс доллараЭкономикаДолларРоссияМосковская биржаВалютаДинамика курсов валютевроРубльКурс рубля
 
 
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