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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей - РИА Новости, 11.07.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 59 рублей

Рубль ощутимо вырос в понедельник: курс доллара упал до 58,9 рубля, евро - до 59,23 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:17

2022-07-11T19:17

2022-07-11T19:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рубль ощутимо вырос в понедельник: курс доллара упал до 58,9 рубля, евро - до 59,23 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,02 рубля, до 58,9 рубля, евро - на 3,12 рубля, до 59,23 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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