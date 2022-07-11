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Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля - РИА Новости, 11.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220711/kurs-1801751022.html
Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля - РИА Новости, 11.07.2022
Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,81 копейки, до 61,3045 рубля, курс евро снизился на 24,43 копейки, до 61,8056... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:30
2022-07-11T16:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
валюта
динамика курсов валют
курс доллара
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,81 копейки, до 61,3045 рубля, курс евро снизился на 24,43 копейки, до 61,8056 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, валюта, динамика курсов валют, курс доллара, доллар, евро, рубль, курс рубля
16:30 11.07.2022
 
Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля

Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля, евро снизился до 61,8

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,81 копейки, до 61,3045 рубля, курс евро снизился на 24,43 копейки, до 61,8056 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаВалютаДинамика курсов валютКурс доллараДолларевроРубльКурс рубля
 
 
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