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Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля - РИА Новости, 11.07.2022
Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,81 копейки, до 61,3045 рубля, курс евро снизился на 24,43 копейки, до 61,8056... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:30
2022-07-11T16:30
2022-07-11T16:30
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,81 копейки, до 61,3045 рубля, курс евро снизился на 24,43 копейки, до 61,8056 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, валюта, динамика курсов валют, курс доллара, доллар, евро, рубль, курс рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля
Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля, евро снизился до 61,8