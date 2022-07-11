https://ria.ru/20220711/kurs-1801751022.html

Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля

Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля - РИА Новости, 11.07.2022

Официальный курс доллара на вторник вырос до 61,3 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,81 копейки, до 61,3045 рубля, курс евро снизился на 24,43 копейки, до 61,8056... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:30

2022-07-11T16:30

2022-07-11T16:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 3,81 копейки, до 61,3045 рубля, курс евро снизился на 24,43 копейки, до 61,8056 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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