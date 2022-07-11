https://ria.ru/20220711/kurs-1801686770.html

Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с 2002 года

Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с 2002 года - РИА Новости, 11.07.2022

Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с 2002 года

Курс евро продолжает опускаться в понедельник, возвращался к самому низкому уровню с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:11

2022-07-11T13:11

2022-07-11T13:26

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Курс евро продолжает опускаться в понедельник, возвращался к самому низкому уровню с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.14 мск курс евро к доллару снижался до 1,0104 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0183 доллара, минутами ранее показатель достигал 1,0096 доллара - уровень ниже 1,01 доллара является самым низким с декабря 2002 года.Курс доллара к иене увеличивался до 137,07 иены со 136,08 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,65%, до 107,7 пункта.На курс европейской валюты продолжает влиять энергетический кризис в регионе. С понедельника газопровод "Северный поток" остановлен на техническое обслуживание и на рынках усиливаются опасения, что вновь его уже не запустят.

https://ria.ru/20220708/valyuta-1801018325.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

динамика курсов валют, евро, доллар, курс доллара, экономика, в мире, валюта