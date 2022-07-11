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Украинские войска отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/kurort-1801623205.html
Украинские войска отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе
Украинские войска отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе
Украинские войска под натиском союзных сил отступили от курорта Донбасса "Голубые озера" по направлению к Славянску, сообщает помощник главы МВД ЛНР Виталий... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:51
2022-07-11T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска под натиском союзных сил отступили от курорта Донбасса "Голубые озера" по направлению к Славянску, сообщает помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."Под натиском союзных сил (украинские войска)... вынуждены отступать по направлению к Славянску", - написал он в Telegram-канале.Как сообщили в Народной милиции ДНР, территория курорта очищена от киевский боевиков, но при отступлении они продолжают уничтожать инфраструктуру дальнобойной артиллерией.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
09:51 11.07.2022 (обновлено: 09:59 11.07.2022)
 
Украинские войска отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе

ВСУ отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе по направлению к Славянску

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска под натиском союзных сил отступили от курорта Донбасса "Голубые озера" по направлению к Славянску, сообщает помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
"Под натиском союзных сил (украинские войска)... вынуждены отступать по направлению к Славянску", - написал он в Telegram-канале.
Как сообщили в Народной милиции ДНР, территория курорта очищена от киевский боевиков, но при отступлении они продолжают уничтожать инфраструктуру дальнобойной артиллерией.
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