https://ria.ru/20220711/kurort-1801623205.html

Украинские войска отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе

Украинские войска отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе

Украинские войска под натиском союзных сил отступили от курорта Донбасса "Голубые озера" по направлению к Славянску, сообщает помощник главы МВД ЛНР Виталий... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:51

2022-07-11T09:51

2022-07-11T09:59

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска под натиском союзных сил отступили от курорта Донбасса "Голубые озера" по направлению к Славянску, сообщает помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."Под натиском союзных сил (украинские войска)... вынуждены отступать по направлению к Славянску", - написал он в Telegram-канале.Как сообщили в Народной милиции ДНР, территория курорта очищена от киевский боевиков, но при отступлении они продолжают уничтожать инфраструктуру дальнобойной артиллерией.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика