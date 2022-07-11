https://ria.ru/20220711/kurort-1801623205.html
Украинские войска отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе
Украинские войска отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе
Украинские войска под натиском союзных сил отступили от курорта Донбасса "Голубые озера" по направлению к Славянску, сообщает помощник главы МВД ЛНР Виталий... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:51
2022-07-11T09:51
2022-07-11T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска под натиском союзных сил отступили от курорта Донбасса "Голубые озера" по направлению к Славянску, сообщает помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."Под натиском союзных сил (украинские войска)... вынуждены отступать по направлению к Славянску", - написал он в Telegram-канале.Как сообщили в Народной милиции ДНР, территория курорта очищена от киевский боевиков, но при отступлении они продолжают уничтожать инфраструктуру дальнобойной артиллерией.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
09:51 11.07.2022 (обновлено: 09:59 11.07.2022)
Украинские войска отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе
ВСУ отступили от курорта "Голубые озера" в Донбассе по направлению к Славянску