https://ria.ru/20220711/kuban-1801610141.html
Число подтопленных дворов в Славянском районе на Кубани достигло 111
Число подтопленных дворов в Славянском районе на Кубани достигло 111 - РИА Новости, 11.07.2022
Число подтопленных дворов в Славянском районе на Кубани достигло 111
Количество дворов, которые были подтоплены минувшей ночью в результате сильных ливней в Славянском районе на Кубани, увеличилось до 111, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:41
2022-07-11T08:41
2022-07-11T08:51
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Количество дворов, которые были подтоплены минувшей ночью в результате сильных ливней в Славянском районе на Кубани, увеличилось до 111, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее пресс-служба МЧС информировала, что дожди подтопили 16 придомовых территорий в Славянском районе на Кубани."По состоянию на 08.00 в МО Славянский район подтоплено 111 придомовых территорий в 4 населенных пунктах", - говорится в сообщении.К работам по ликвидации последствий непогоды привлекаются 86 спасателей, 40 единиц техники.В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют до 11 июля сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, шторм, смерчи над морем.
https://ria.ru/20220527/zemlya-1791138669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия
08:41 11.07.2022 (обновлено: 08:51 11.07.2022)
Число подтопленных дворов в Славянском районе на Кубани достигло 111
МЧС: число подтопленных дворов в Славянском районе на Кубани достигло 111