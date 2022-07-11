https://ria.ru/20220711/kuban-1801610141.html

Число подтопленных дворов в Славянском районе на Кубани достигло 111

Число подтопленных дворов в Славянском районе на Кубани достигло 111 - РИА Новости, 11.07.2022

Число подтопленных дворов в Славянском районе на Кубани достигло 111

Количество дворов, которые были подтоплены минувшей ночью в результате сильных ливней в Славянском районе на Кубани, увеличилось до 111, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:41

2022-07-11T08:41

2022-07-11T08:51

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Количество дворов, которые были подтоплены минувшей ночью в результате сильных ливней в Славянском районе на Кубани, увеличилось до 111, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее пресс-служба МЧС информировала, что дожди подтопили 16 придомовых территорий в Славянском районе на Кубани."По состоянию на 08.00 в МО Славянский район подтоплено 111 придомовых территорий в 4 населенных пунктах", - говорится в сообщении.К работам по ликвидации последствий непогоды привлекаются 86 спасателей, 40 единиц техники.В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют до 11 июля сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, шторм, смерчи над морем.

https://ria.ru/20220527/zemlya-1791138669.html

краснодарский край

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, происшествия