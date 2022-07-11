https://ria.ru/20220711/krym-1801817131.html
В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z
В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z - РИА Новости, 11.07.2022
В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z
Неизвестные избили в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T20:25
2022-07-11T20:25
2022-07-11T21:57
судак
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788850054_0:77:3087:1813_1920x0_80_0_0_394df5b7d891ba2431809114834020ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Неизвестные избили в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине."Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z", — сказал РИА Новости Крючков.По его словам, на военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной."Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", — подчеркнул Крючков и добавил, что, по имеющейся информации, нападавших было трое.
https://ria.ru/20220617/vandaly-1796097751.html
судак
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788850054_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_e803d5c0fa8a2176a875af03702c903b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судак, украина, россия
20:25 11.07.2022 (обновлено: 21:57 11.07.2022)
В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z
В городе Судак на юго-востоке Крыма неизвестные избили военного за одежду с буквой Z
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Неизвестные избили в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине
.
"Неизвестные в Судаке
избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z", — сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, на военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной.
"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", — подчеркнул Крючков и добавил, что, по имеющейся информации, нападавших было трое.