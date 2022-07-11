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В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z - РИА Новости, 11.07.2022
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В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z
В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z - РИА Новости, 11.07.2022
В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z
Неизвестные избили в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T20:25
2022-07-11T21:57
судак
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Неизвестные избили в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине."Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z", — сказал РИА Новости Крючков.По его словам, на военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной."Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", — подчеркнул Крючков и добавил, что, по имеющейся информации, нападавших было трое.
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судак, украина, россия
20:25 11.07.2022 (обновлено: 21:57 11.07.2022)
 
В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z

В городе Судак на юго-востоке Крыма неизвестные избили военного за одежду с буквой Z

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБуква Z
Буква Z - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Неизвестные избили в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
"Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z", — сказал РИА Новости Крючков.
По его словам, на военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной.
"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", — подчеркнул Крючков и добавил, что, по имеющейся информации, нападавших было трое.
Жители Чебоксар разбили инсталляцию с буквой Z. Видео МВД с кадрами задержания - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 13:39Специальная военная операция на Украине
В Чебоксарах двое вандалов сломали инсталляцию в виде буквы Z
 
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