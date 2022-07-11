https://ria.ru/20220711/krym-1801817131.html

В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z

В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z - РИА Новости, 11.07.2022

В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z

Неизвестные избили в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:25

2022-07-11T20:25

2022-07-11T21:57

судак

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788850054_0:77:3087:1813_1920x0_80_0_0_394df5b7d891ba2431809114834020ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Неизвестные избили в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине."Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z", — сказал РИА Новости Крючков.По его словам, на военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной."Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", — подчеркнул Крючков и добавил, что, по имеющейся информации, нападавших было трое.

https://ria.ru/20220617/vandaly-1796097751.html

судак

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

судак, украина, россия