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Турецкий аналитик назвал пути решения продовольственного кризиса - РИА Новости, 11.07.2022
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Турецкий аналитик назвал пути решения продовольственного кризиса
Турецкий аналитик назвал пути решения продовольственного кризиса - РИА Новости, 11.07.2022
Турецкий аналитик назвал пути решения продовольственного кризиса
Проблему дефицита продовольствия и роста цен на него можно решить, разблокировав украинские порты одновременно со снятием санкций против России, полагает... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:16
2022-07-11T18:18
экономика
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оон
владимир путин
продовольствие
валдай (клуб)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Проблему дефицита продовольствия и роста цен на него можно решить, разблокировав украинские порты одновременно со снятием санкций против России, полагает турецкий политический аналитик Хасан Селим Озертем.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220708/zerno-1801114930.html
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экономика, украина, россия, оон, владимир путин, продовольствие, валдай (клуб)
18:16 11.07.2022 (обновлено: 18:18 11.07.2022)
 
Турецкий аналитик назвал пути решения продовольственного кризиса

Политолог Озертем: продовольственный кризис можно решить разблокированием портов Украины

© AP PhotoВоеннослужащий в порту Мариуполя
Военнослужащий в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo
Военнослужащий в порту Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Проблему дефицита продовольствия и роста цен на него можно решить, разблокировав украинские порты одновременно со снятием санкций против России, полагает турецкий политический аналитик Хасан Селим Озертем.

"С практической точки зрения необходимо разблокировать порты Украины одновременно со снятием санкций с России, для того чтобы поставки продовольствия могли возобновиться в страны Европы и особенно в страны Африки и Ближнего Востока", - отметил он в ходе дискуссии, посвященной заседанию министров иностранных дел G20, организованной на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Зерно - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 08:39
Лавров рассказал, что Россия готова к переговорам по украинскому зерну
 
ЭкономикаУкраинаРоссияООНВладимир ПутинПродовольствиеВалдай (клуб)
 
 
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