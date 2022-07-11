https://ria.ru/20220711/krizis-1801781763.html

Турецкий аналитик назвал пути решения продовольственного кризиса

Турецкий аналитик назвал пути решения продовольственного кризиса - РИА Новости, 11.07.2022

Турецкий аналитик назвал пути решения продовольственного кризиса

Проблему дефицита продовольствия и роста цен на него можно решить, разблокировав украинские порты одновременно со снятием санкций против России, полагает... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:16

2022-07-11T18:16

2022-07-11T18:18

экономика

украина

россия

оон

владимир путин

продовольствие

валдай (клуб)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Проблему дефицита продовольствия и роста цен на него можно решить, разблокировав украинские порты одновременно со снятием санкций против России, полагает турецкий политический аналитик Хасан Селим Озертем.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220708/zerno-1801114930.html

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экономика, украина, россия, оон, владимир путин, продовольствие, валдай (клуб)