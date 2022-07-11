18:16 11.07.2022 (обновлено: 18:18 11.07.2022)
Турецкий аналитик назвал пути решения продовольственного кризиса
Политолог Озертем: продовольственный кризис можно решить разблокированием портов Украины
© AP PhotoВоеннослужащий в порту Мариуполя
© AP Photo
Военнослужащий в порту Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Проблему дефицита продовольствия и роста цен на него можно решить, разблокировав украинские порты одновременно со снятием санкций против России, полагает турецкий политический аналитик Хасан Селим Озертем.
"С практической точки зрения необходимо разблокировать порты Украины одновременно со снятием санкций с России, для того чтобы поставки продовольствия могли возобновиться в страны Европы и особенно в страны Африки и Ближнего Востока", - отметил он в ходе дискуссии, посвященной заседанию министров иностранных дел G20, организованной на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.