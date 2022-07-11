https://ria.ru/20220711/kredity-1801695731.html

Нижегородские IT-компании могут получить льготные кредиты

Нижегородские IT-компании могут получить льготные кредиты - РИА Новости, 11.07.2022

Нижегородские IT-компании могут получить льготные кредиты

Нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов цифровой трансформации, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:37

2022-07-11T13:37

2022-07-11T13:37

нижегородская область

экономика

глеб никитин

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов цифровой трансформации, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Правительство РФ разработало программу поддержки IT-проектов, реализуемых на основе российских решений. Процентная ставка по льготному кредиту по таким договорам, заключенным с аккредитованными организациями, составляет не менее 1% и не более 3% годовых."Полученные средства по льготному кредиту IT-компании могут использовать для приобретения лицензии, патентов, а также на сертификацию, лицензирование и иные обязательные платежи, покупку программного обеспечения, накладные расходы по проекту, затраты на оплату труда. Уверен, что реализация проектов цифровой трансформации способна повысить эффективность и доходность предприятий и организаций и стать драйвером для развития цифровой экономики в целом", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Получить кредит по льготной процентной ставке могут российские организации, аккредитованные министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, являющиеся разработчиками, исполнителями работ в рамках реализации проектов цифровой трансформации. IT-организации должны соответствовать условиям, необходимым для применения льготных налоговых ставок и пониженных тарифов, страховых взносов.Такая мера позволит IT-компаниям получить необходимые средства для инновационных разработок. Льготный кредит на реализацию проекта может быть предоставлен от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей, на реализацию программы (совокупности проектов) - от 500 миллионов до 10 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220630/podderzhka-1799251599.html

https://ria.ru/20220621/remeslo-1797074561.html

нижегородская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, глеб никитин, нижегородская область, россия