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Нижегородские IT-компании могут получить льготные кредиты - РИА Новости, 11.07.2022
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Нижегородская область
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Нижегородские IT-компании могут получить льготные кредиты
Нижегородские IT-компании могут получить льготные кредиты - РИА Новости, 11.07.2022
Нижегородские IT-компании могут получить льготные кредиты
Нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов цифровой трансформации, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:37
2022-07-11T13:37
нижегородская область
экономика
глеб никитин
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов цифровой трансформации, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Правительство РФ разработало программу поддержки IT-проектов, реализуемых на основе российских решений. Процентная ставка по льготному кредиту по таким договорам, заключенным с аккредитованными организациями, составляет не менее 1% и не более 3% годовых."Полученные средства по льготному кредиту IT-компании могут использовать для приобретения лицензии, патентов, а также на сертификацию, лицензирование и иные обязательные платежи, покупку программного обеспечения, накладные расходы по проекту, затраты на оплату труда. Уверен, что реализация проектов цифровой трансформации способна повысить эффективность и доходность предприятий и организаций и стать драйвером для развития цифровой экономики в целом", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Получить кредит по льготной процентной ставке могут российские организации, аккредитованные министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, являющиеся разработчиками, исполнителями работ в рамках реализации проектов цифровой трансформации. IT-организации должны соответствовать условиям, необходимым для применения льготных налоговых ставок и пониженных тарифов, страховых взносов.Такая мера позволит IT-компаниям получить необходимые средства для инновационных разработок. Льготный кредит на реализацию проекта может быть предоставлен от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей, на реализацию программы (совокупности проектов) - от 500 миллионов до 10 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220630/podderzhka-1799251599.html
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экономика, глеб никитин, нижегородская область, россия
13:37 11.07.2022
 
Нижегородские IT-компании могут получить льготные кредиты

Нижегородские IT-компании могут получить льготные кредиты на цифровую трансформацию

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов цифровой трансформации, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Правительство РФ разработало программу поддержки IT-проектов, реализуемых на основе российских решений. Процентная ставка по льготному кредиту по таким договорам, заключенным с аккредитованными организациями, составляет не менее 1% и не более 3% годовых.
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"Полученные средства по льготному кредиту IT-компании могут использовать для приобретения лицензии, патентов, а также на сертификацию, лицензирование и иные обязательные платежи, покупку программного обеспечения, накладные расходы по проекту, затраты на оплату труда. Уверен, что реализация проектов цифровой трансформации способна повысить эффективность и доходность предприятий и организаций и стать драйвером для развития цифровой экономики в целом", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Получить кредит по льготной процентной ставке могут российские организации, аккредитованные министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, являющиеся разработчиками, исполнителями работ в рамках реализации проектов цифровой трансформации. IT-организации должны соответствовать условиям, необходимым для применения льготных налоговых ставок и пониженных тарифов, страховых взносов.
Такая мера позволит IT-компаниям получить необходимые средства для инновационных разработок. Льготный кредит на реализацию проекта может быть предоставлен от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей, на реализацию программы (совокупности проектов) - от 500 миллионов до 10 миллиардов рублей.
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