Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/krasnoyarsk-1801602153.html
В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы
В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы - РИА Новости, 11.07.2022
В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы
Полицейские разбираются в инциденте с участием молодых жителей Красноярска, устроивших танцы на пилоне арт-объекта "Ротонда Памяти и Славы", установленного к... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T05:11
2022-07-11T12:11
происшествия
россия
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 июл – РИА Новости. Полицейские разбираются в инциденте с участием молодых жителей Красноярска, устроивших танцы на пилоне арт-объекта "Ротонда Памяти и Славы", установленного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД.По ее данным, инцидент произошел в воскресенье на площади Мира.Выехавший на место наряд патрульно-постовой службы полиции установил личности молодых людей и опросил их. В настоящее время идет проверка и выясняются все обстоятельства.Ротонда является уличным продолжением выставки Музейного центра "Площадь Мира" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форма напоминает классическую беседку-ротонду. Положение светящихся в зеркале "звезд" соответствует самым ярким небесным телам в небе над Берлином в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Как будто эта труба в центре – детектор, улавливающий "реликтовое излучение" 75-летней давности. Внутри конструкции есть две "плененные" мины.
https://ria.ru/20220711/pamyatnik-1801601216.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новости культуры, культура
05:11 11.07.2022 (обновлено: 12:11 11.07.2022)
 
В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы

В Красноярске молодые люди устроили танцы на пилоне арт-объекта "Ротонда Памяти и Славы"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 июл – РИА Новости. Полицейские разбираются в инциденте с участием молодых жителей Красноярска, устроивших танцы на пилоне арт-объекта "Ротонда Памяти и Славы", установленного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД.
По ее данным, инцидент произошел в воскресенье на площади Мира.
"В дежурную часть отдела полиции...поступило сообщение о том, что напротив входа в музей на площади Мира молодые люди устроили танцы на пилоне в центре арт-объекта "Ротонда Памяти и Славы". Объект является частью выставочного проекта музея, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Выехавший на место наряд патрульно-постовой службы полиции установил личности молодых людей и опросил их. В настоящее время идет проверка и выясняются все обстоятельства.
Ротонда является уличным продолжением выставки Музейного центра "Площадь Мира" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форма напоминает классическую беседку-ротонду. Положение светящихся в зеркале "звезд" соответствует самым ярким небесным телам в небе над Берлином в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Как будто эта труба в центре – детектор, улавливающий "реликтовое излучение" 75-летней давности. Внутри конструкции есть две "плененные" мины.
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 04:55
Суд изменил меру пресечения обвиняемой в осквернении памятника Зорге
 
ПроисшествияРоссияНовости культурыКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала