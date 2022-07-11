https://ria.ru/20220711/krasnoyarsk-1801602153.html
В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы
В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы - РИА Новости, 11.07.2022
В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы
Полицейские разбираются в инциденте с участием молодых жителей Красноярска, устроивших танцы на пилоне арт-объекта "Ротонда Памяти и Славы", установленного к... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T05:11
2022-07-11T05:11
2022-07-11T12:11
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КРАСНОЯРСК, 11 июл – РИА Новости. Полицейские разбираются в инциденте с участием молодых жителей Красноярска, устроивших танцы на пилоне арт-объекта "Ротонда Памяти и Славы", установленного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД.По ее данным, инцидент произошел в воскресенье на площади Мира.Выехавший на место наряд патрульно-постовой службы полиции установил личности молодых людей и опросил их. В настоящее время идет проверка и выясняются все обстоятельства.Ротонда является уличным продолжением выставки Музейного центра "Площадь Мира" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форма напоминает классическую беседку-ротонду. Положение светящихся в зеркале "звезд" соответствует самым ярким небесным телам в небе над Берлином в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Как будто эта труба в центре – детектор, улавливающий "реликтовое излучение" 75-летней давности. Внутри конструкции есть две "плененные" мины.
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происшествия, россия, новости культуры, культура
05:11 11.07.2022 (обновлено: 12:11 11.07.2022)
В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы
В Красноярске молодые люди устроили танцы на пилоне арт-объекта "Ротонда Памяти и Славы"
КРАСНОЯРСК, 11 июл – РИА Новости. Полицейские разбираются в инциденте с участием молодых жителей Красноярска, устроивших танцы на пилоне арт-объекта "Ротонда Памяти и Славы", установленного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД.
По ее данным, инцидент произошел в воскресенье на площади Мира.
"В дежурную часть отдела полиции...поступило сообщение о том, что напротив входа в музей на площади Мира молодые люди устроили танцы на пилоне в центре арт-объекта "Ротонда Памяти и Славы". Объект является частью выставочного проекта музея, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Выехавший на место наряд патрульно-постовой службы полиции установил личности молодых людей и опросил их. В настоящее время идет проверка и выясняются все обстоятельства.
Ротонда является уличным продолжением выставки Музейного центра "Площадь Мира" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форма напоминает классическую беседку-ротонду. Положение светящихся в зеркале "звезд" соответствует самым ярким небесным телам в небе над Берлином в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Как будто эта труба в центре – детектор, улавливающий "реликтовое излучение" 75-летней давности. Внутри конструкции есть две "плененные" мины.