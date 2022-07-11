https://ria.ru/20220711/krasnoyarsk-1801602153.html

В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы

В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы - РИА Новости, 11.07.2022

В Красноярске молодые люди устроили танцы у мемориала Победы

Полицейские разбираются в инциденте с участием молодых жителей Красноярска, устроивших танцы на пилоне арт-объекта "Ротонда Памяти и Славы", установленного к... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T05:11

2022-07-11T05:11

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КРАСНОЯРСК, 11 июл – РИА Новости. Полицейские разбираются в инциденте с участием молодых жителей Красноярска, устроивших танцы на пилоне арт-объекта "Ротонда Памяти и Славы", установленного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба краевого главка ГУМВД.По ее данным, инцидент произошел в воскресенье на площади Мира.Выехавший на место наряд патрульно-постовой службы полиции установил личности молодых людей и опросил их. В настоящее время идет проверка и выясняются все обстоятельства.Ротонда является уличным продолжением выставки Музейного центра "Площадь Мира" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Форма напоминает классическую беседку-ротонду. Положение светящихся в зеркале "звезд" соответствует самым ярким небесным телам в небе над Берлином в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Как будто эта труба в центре – детектор, улавливающий "реликтовое излучение" 75-летней давности. Внутри конструкции есть две "плененные" мины.

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