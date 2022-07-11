https://ria.ru/20220711/koronavirus-1801679862.html

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 11.07.2022

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация в России по COVID-19 улучшилась, количество больных снижается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:53

2022-07-11T12:53

2022-07-11T12:53

распространение коронавируса

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЙОШКАР-ОЛА, 11 июл - РИА Новости. Ситуация в России по COVID-19 улучшилась, количество больных снижается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ситуация по коронавирусу улучшилась, количество заболевших снижается", - сказал Мурашко в ходе поездки в Йошкар-Олу.По его словам, профилактические мероприятия возобновлены в полном объёме.В понедельник он также отмечал, что в ряде стран уже идёт подъем заболеваемости коронавирусом, но в РФ все спокойно. Как сообщал ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в России выявлено более 3 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20220711/covid-19-1801639311.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии