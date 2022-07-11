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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 11.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220711/koronavirus-1801679862.html
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 11.07.2022
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация в России по COVID-19 улучшилась, количество больных снижается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:53
2022-07-11T12:53
распространение коронавируса
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЙОШКАР-ОЛА, 11 июл - РИА Новости. Ситуация в России по COVID-19 улучшилась, количество больных снижается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ситуация по коронавирусу улучшилась, количество заболевших снижается", - сказал Мурашко в ходе поездки в Йошкар-Олу.По его словам, профилактические мероприятия возобновлены в полном объёме.В понедельник он также отмечал, что в ряде стран уже идёт подъем заболеваемости коронавирусом, но в РФ все спокойно. Как сообщал ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в России выявлено более 3 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции.
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михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:53 11.07.2022
 
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Глава Минздрава Мурашко: ситуация с COVID-19 в России улучшилась, число больных снижается

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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ЙОШКАР-ОЛА, 11 июл - РИА Новости. Ситуация в России по COVID-19 улучшилась, количество больных снижается, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Ситуация по коронавирусу улучшилась, количество заболевших снижается", - сказал Мурашко в ходе поездки в Йошкар-Олу.
По его словам, профилактические мероприятия возобновлены в полном объёме.
В понедельник он также отмечал, что в ряде стран уже идёт подъем заболеваемости коронавирусом, но в РФ все спокойно. Как сообщал ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, за сутки в России выявлено более 3 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции.
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Распространение коронавирусаМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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