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В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 514 случаев COVID-19, 9 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:49
2022-07-11T11:49
2022-07-11T11:50
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 514 случаев COVID-19, 9 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 574 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 2 782 790 случая коронавируса, выздоровели 2 590 142 человек, умерли 44 266 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:49 11.07.2022 (обновлено: 11:50 11.07.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 514 новых случаев COVID-19, умерли девять человек