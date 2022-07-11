https://ria.ru/20220711/koronavirus-1801658213.html

В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 113 пациентов с COVID-19

В Москве за последние сутки выявлены 514 случаев COVID-19, 9 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:49

2022-07-11T11:49

2022-07-11T11:50

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 514 случаев COVID-19, 9 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 574 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 2 782 790 случая коронавируса, выздоровели 2 590 142 человек, умерли 44 266 человек.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, москва, здоровье - общество, россия