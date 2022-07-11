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Полиция оцепила клуб "Распутин" в центре Москвы - РИА Новости, 11.07.2022
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Полиция оцепила клуб "Распутин" в центре Москвы
Полиция оцепила клуб "Распутин" в центре Москвы - РИА Новости, 11.07.2022
Полиция оцепила клуб "Распутин" в центре Москвы
Силовики оцепили территорию возле клуба "Распутин" на Зубовском бульваре в Москве, у граждан проверяют документы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:34
2022-07-11T20:33
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силовики оцепили территорию возле клуба "Распутин" на Зубовском бульваре в Москве, у граждан проверяют документы, передает корреспондент РИА Новости.Не меньше десяти человек взяты в оцепление. У них проверяют документы, сопротивления граждане не оказывают. Обстановка на месте спокойная. Поблизости дежурят несколько машин скорой помощи и полиции.В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости разъяснили, что инцидент вызван конфликтом двух охранных предприятий."Сегодня в полицию поступило сообщение о конфликте представителей двух охранных предприятий в организации на Зубовском бульваре. На место прибыли сотрудники полиции, участники инцидента доставляются в территориальный отдел полиции для разбирательств", — сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва
09:34 11.07.2022 (обновлено: 20:33 11.07.2022)
 
Полиция оцепила клуб "Распутин" в центре Москвы

Полиция оцепила клуб "Распутин" в центре Москвы из-за конфликта между охранниками

© РИА НовостиПолиция оцепила клуб "Распутин" в центре Москвы
Полиция оцепила клуб Распутин в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силовики оцепили территорию возле клуба "Распутин" на Зубовском бульваре в Москве, у граждан проверяют документы, передает корреспондент РИА Новости.
Не меньше десяти человек взяты в оцепление. У них проверяют документы, сопротивления граждане не оказывают. Обстановка на месте спокойная. Поблизости дежурят несколько машин скорой помощи и полиции.
В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости разъяснили, что инцидент вызван конфликтом двух охранных предприятий.
"Сегодня в полицию поступило сообщение о конфликте представителей двух охранных предприятий в организации на Зубовском бульваре. На место прибыли сотрудники полиции, участники инцидента доставляются в территориальный отдел полиции для разбирательств", — сказал собеседник агентства.
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