https://ria.ru/20220711/klub-1801618999.html

Полиция оцепила клуб "Распутин" в центре Москвы

Полиция оцепила клуб "Распутин" в центре Москвы - РИА Новости, 11.07.2022

Полиция оцепила клуб "Распутин" в центре Москвы

Силовики оцепили территорию возле клуба "Распутин" на Зубовском бульваре в Москве, у граждан проверяют документы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:34

2022-07-11T09:34

2022-07-11T20:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силовики оцепили территорию возле клуба "Распутин" на Зубовском бульваре в Москве, у граждан проверяют документы, передает корреспондент РИА Новости.Не меньше десяти человек взяты в оцепление. У них проверяют документы, сопротивления граждане не оказывают. Обстановка на месте спокойная. Поблизости дежурят несколько машин скорой помощи и полиции.В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости разъяснили, что инцидент вызван конфликтом двух охранных предприятий."Сегодня в полицию поступило сообщение о конфликте представителей двух охранных предприятий в организации на Зубовском бульваре. На место прибыли сотрудники полиции, участники инцидента доставляются в территориальный отдел полиции для разбирательств", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220708/draka-1801292494.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва