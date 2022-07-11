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Дети из Херсонской области отправятся на отдых в "Артек" - РИА Новости, 11.07.2022
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Дети из Херсонской области отправятся на отдых в "Артек"
Дети из Херсонской области отправятся на отдых в "Артек" - РИА Новости, 11.07.2022
Дети из Херсонской области отправятся на отдых в "Артек"
Дети из Херсонской области отправятся отдыхать в Международный детский центр "Артек" и Нахимовское военно-морское училище, первые 60 детей получили свои... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:18
2022-07-11T13:18
общество
сергей кравцов
херсонская область
россия
херсон
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дети из Херсонской области отправятся отдыхать в Международный детский центр "Артек" и Нахимовское военно-морское училище, первые 60 детей получили свои путевки, сообщается на канале областной военно-гражданской администрации (ВГА) в Telegram."Путёвки предоставило министерство просвещения РФ и лично министр просвещения Сергей Кравцов. Все документы уже собрали, и группа готова к поездке", - рассказала директор департамента образования ВГА Херсонской области Татьяна Кузьмич, ее слова приводятся в сообщении.Первые группы детей из 60 человек отправят централизовано из Херсона. Для них подготовлены культурно-образовательные программы.Ранее "Артек" принимал 200 детей из Луганской и Донецкой народных республик.
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общество, сергей кравцов, херсонская область , россия, херсон, артек
13:18 11.07.2022
 
Дети из Херсонской области отправятся на отдых в "Артек"

Дети из Херсонской области отправятся на отдых в "Артек" и Нахимовское училище

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПоднятое Знамя Победы в Херсоне
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Поднятое Знамя Победы в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дети из Херсонской области отправятся отдыхать в Международный детский центр "Артек" и Нахимовское военно-морское училище, первые 60 детей получили свои путевки, сообщается на канале областной военно-гражданской администрации (ВГА) в Telegram.
"Путёвки предоставило министерство просвещения РФ и лично министр просвещения Сергей Кравцов. Все документы уже собрали, и группа готова к поездке", - рассказала директор департамента образования ВГА Херсонской области Татьяна Кузьмич, ее слова приводятся в сообщении.
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Первые группы детей из 60 человек отправят централизовано из Херсона. Для них подготовлены культурно-образовательные программы.
"В эти группы попали те дети, которые первыми изъявили желание поехать. Остальные ребята, которые к нам обращались, тоже отправятся отдыхать. Но это будет в конце июля – начале августа. Мы сообщим дополнительно, когда именно будем формировать новые группы", - уточняет Кузьмич в сообщении.
Ранее "Артек" принимал 200 детей из Луганской и Донецкой народных республик.
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ОбществоСергей КравцовХерсонская областьРоссияХерсонАртек
 
 
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