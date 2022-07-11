Дети из Херсонской области отправятся на отдых в "Артек"
Дети из Херсонской области отправятся на отдых в "Артек" и Нахимовское училище
Поднятое Знамя Победы в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дети из Херсонской области отправятся отдыхать в Международный детский центр "Артек" и Нахимовское военно-морское училище, первые 60 детей получили свои путевки, сообщается на канале областной военно-гражданской администрации (ВГА) в Telegram.
"Путёвки предоставило министерство просвещения РФ и лично министр просвещения Сергей Кравцов. Все документы уже собрали, и группа готова к поездке", - рассказала директор департамента образования ВГА Херсонской области Татьяна Кузьмич, ее слова приводятся в сообщении.
Первые группы детей из 60 человек отправят централизовано из Херсона. Для них подготовлены культурно-образовательные программы.
"В эти группы попали те дети, которые первыми изъявили желание поехать. Остальные ребята, которые к нам обращались, тоже отправятся отдыхать. Но это будет в конце июля – начале августа. Мы сообщим дополнительно, когда именно будем формировать новые группы", - уточняет Кузьмич в сообщении.
Ранее "Артек" принимал 200 детей из Луганской и Донецкой народных республик.