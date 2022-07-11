https://ria.ru/20220711/kherson-1801689114.html

Дети из Херсонской области отправятся на отдых в "Артек"

Дети из Херсонской области отправятся на отдых в "Артек" - РИА Новости, 11.07.2022

Дети из Херсонской области отправятся на отдых в "Артек"

Дети из Херсонской области отправятся отдыхать в Международный детский центр "Артек" и Нахимовское военно-морское училище, первые 60 детей получили свои... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:18

2022-07-11T13:18

2022-07-11T13:18

общество

сергей кравцов

херсонская область

россия

херсон

артек

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дети из Херсонской области отправятся отдыхать в Международный детский центр "Артек" и Нахимовское военно-морское училище, первые 60 детей получили свои путевки, сообщается на канале областной военно-гражданской администрации (ВГА) в Telegram."Путёвки предоставило министерство просвещения РФ и лично министр просвещения Сергей Кравцов. Все документы уже собрали, и группа готова к поездке", - рассказала директор департамента образования ВГА Херсонской области Татьяна Кузьмич, ее слова приводятся в сообщении.Первые группы детей из 60 человек отправят централизовано из Херсона. Для них подготовлены культурно-образовательные программы.Ранее "Артек" принимал 200 детей из Луганской и Донецкой народных республик.

https://ria.ru/20220704/pasporta-1800025896.html

https://ria.ru/20220629/gumpomosch-1798896427.html

херсонская область

россия

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей кравцов, херсонская область , россия, херсон, артек