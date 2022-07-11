Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области готовы дать отпор украинской армии - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html
В Херсонской области готовы дать отпор украинской армии
В Херсонской области готовы дать отпор украинской армии - РИА Новости, 11.07.2022
В Херсонской области готовы дать отпор украинской армии
Попытки украинской армии "отвоевать" Херсонскую область будут тщетны, регион готов дать отпор и уже никогда не будет под властью нацистов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:41
2022-07-11T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Попытки украинской армии "отвоевать" Херсонскую область будут тщетны, регион готов дать отпор и уже никогда не будет под властью нацистов, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что украинская армия планирует "контрнаступление"."Они могут делать какие угодно заявления, но жители Херсонской области не хотят, чтобы их отвоевывали… Попытки эти будут тщетны... Мы готовы дать отпор. Город Херсон – это русский город и никогда уже не будет под властью нацистов. Они отвоевывают уже восемь лет Донбасс, восемь лет Крым – это еще раз говорит о том, что эти люди просто психически неадекватны, просто больные нелюди", - сказал Стремоусов агентству.По его словам, киевский режим своими заявлениями подчеркивает намерение вести политику по уничтожению мирного населения."Эти люди не контролируют себя, их контролирует коллективный Запад, который играет в военную игру. Воюют министры, которые позируют вместе с Зеленским счастливыми, улыбающимися, расплачиваясь жизнями украинского народа, а не представителей нацисткой верхушки, которая не имеет никакого отношения к Украине", - заявил Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, кирилл стремоусов
09:41 11.07.2022 (обновлено: 10:59 11.07.2022)
 
В Херсонской области готовы дать отпор украинской армии

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов пообещал, что регион не вернется под власть нацистов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Попытки украинской армии "отвоевать" Херсонскую область будут тщетны, регион готов дать отпор и уже никогда не будет под властью нацистов, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что украинская армия планирует "контрнаступление".
"Они могут делать какие угодно заявления, но жители Херсонской области не хотят, чтобы их отвоевывали… Попытки эти будут тщетны... Мы готовы дать отпор. Город Херсон – это русский город и никогда уже не будет под властью нацистов. Они отвоевывают уже восемь лет Донбасс, восемь лет Крым – это еще раз говорит о том, что эти люди просто психически неадекватны, просто больные нелюди", - сказал Стремоусов агентству.
По его словам, киевский режим своими заявлениями подчеркивает намерение вести политику по уничтожению мирного населения.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Столкнулись со страшным". Что говорят в ДНР о боях на фронте
"Эти люди не контролируют себя, их контролирует коллективный Запад, который играет в военную игру. Воюют министры, которые позируют вместе с Зеленским счастливыми, улыбающимися, расплачиваясь жизнями украинского народа, а не представителей нацисткой верхушки, которая не имеет никакого отношения к Украине", - заявил Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныКирилл Стремоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала