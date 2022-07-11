https://ria.ru/20220711/kherson-1801621445.html

В Херсонской области готовы дать отпор украинской армии

В Херсонской области готовы дать отпор украинской армии - РИА Новости, 11.07.2022

В Херсонской области готовы дать отпор украинской армии

Попытки украинской армии "отвоевать" Херсонскую область будут тщетны, регион готов дать отпор и уже никогда не будет под властью нацистов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:41

2022-07-11T09:41

2022-07-11T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Попытки украинской армии "отвоевать" Херсонскую область будут тщетны, регион готов дать отпор и уже никогда не будет под властью нацистов, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что украинская армия планирует "контрнаступление"."Они могут делать какие угодно заявления, но жители Херсонской области не хотят, чтобы их отвоевывали… Попытки эти будут тщетны... Мы готовы дать отпор. Город Херсон – это русский город и никогда уже не будет под властью нацистов. Они отвоевывают уже восемь лет Донбасс, восемь лет Крым – это еще раз говорит о том, что эти люди просто психически неадекватны, просто больные нелюди", - сказал Стремоусов агентству.По его словам, киевский режим своими заявлениями подчеркивает намерение вести политику по уничтожению мирного населения."Эти люди не контролируют себя, их контролирует коллективный Запад, который играет в военную игру. Воюют министры, которые позируют вместе с Зеленским счастливыми, улыбающимися, расплачиваясь жизнями украинского народа, а не представителей нацисткой верхушки, которая не имеет никакого отношения к Украине", - заявил Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, кирилл стремоусов