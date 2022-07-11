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YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 11.07.2022
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YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна
YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 11.07.2022
YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке YouTube-канала своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна "Кеосаян... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T20:20
2022-07-11T20:23
маргарита симоньян
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке YouTube-канала своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна "Кеосаян daily".К посту она приложила ссылку на новый выпуск "Кеосаян daily" на платформе RuTube, в котором режиссер объясняет, почему блокировка канала американским сервисом — "это хорошо".Евросоюз в конце февраля включил Кеосаяна в санкционные списки.На фоне российской операции по демилитаризации Украины Запад ввел против Москвы тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям Google, цензуре подвергли их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.
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маргарита симоньян, тигран кеосаян, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, москва, украина, россия, youtube, rutube, google
20:20 11.07.2022 (обновлено: 20:23 11.07.2022)
 
YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна

Главред RT Симоньян: канал Тиграна Кеосаяна на YouTube заблокировали без объяснения причин

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Тигран Кеосаян. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке YouTube-канала своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна "Кеосаян daily".
"Канал Тиграна забанили на YouTube. Разумеется, без объяснения причин, как у них там в "сообществе" принято", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
К посту она приложила ссылку на новый выпуск "Кеосаян daily" на платформе RuTube, в котором режиссер объясняет, почему блокировка канала американским сервисом — "это хорошо".
Евросоюз в конце февраля включил Кеосаяна в санкционные списки.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины Запад ввел против Москвы тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям Google, цензуре подвергли их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.
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Маргарита СимоньянТигран КеосаянСергей ЛавровВалерий ФадеевТереза РибейруМоскваУкраинаРоссияYouTubeRutubeGoogle
 
 
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