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YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна

YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 11.07.2022

YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке YouTube-канала своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна "Кеосаян... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:20

2022-07-11T20:20

2022-07-11T20:23

маргарита симоньян

тигран кеосаян

сергей лавров

валерий фадеев

тереза рибейру

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке YouTube-канала своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна "Кеосаян daily".К посту она приложила ссылку на новый выпуск "Кеосаян daily" на платформе RuTube, в котором режиссер объясняет, почему блокировка канала американским сервисом — "это хорошо".Евросоюз в конце февраля включил Кеосаяна в санкционные списки.На фоне российской операции по демилитаризации Украины Запад ввел против Москвы тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям Google, цензуре подвергли их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220528/blokirovka-1791405160.html

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