20:20 11.07.2022 (обновлено: 20:23 11.07.2022)
YouTube заблокировал канал режиссера Тиграна Кеосаяна
Главред RT Симоньян: канал Тиграна Кеосаяна на YouTube заблокировали без объяснения причин
Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке YouTube-канала своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна "Кеосаян daily".
"Канал Тиграна забанили на YouTube. Разумеется, без объяснения причин, как у них там в "сообществе" принято", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
К посту она приложила ссылку на новый выпуск "Кеосаян daily" на платформе RuTube, в котором режиссер объясняет, почему блокировка канала американским сервисом — "это хорошо".
Евросоюз в конце февраля включил Кеосаяна в санкционные списки.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины Запад ввел против Москвы тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям Google, цензуре подвергли их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.