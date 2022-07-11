https://ria.ru/20220711/kchr-1801623076.html

ФСБ задержала членов подпольной ячейки ИГ* в Карачаево-Черкесии

ФСБ задержала членов подпольной ячейки ИГ* в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 11.07.2022

ФСБ задержала членов подпольной ячейки ИГ* в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии задержаны 11 членов подпольной ячейки "Исламское государство"*, силовики изъяли у них арсенал огнестрельного оружия и гранат, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:51

2022-07-11T09:51

2022-07-11T12:06

происшествия

россия

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801628807_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_fcced9a639becd3f6882357cf4296be6.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии задержаны 11 членов подпольной ячейки "Исламское государство"*, силовики изъяли у них арсенал огнестрельного оружия и гранат, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России, членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации МТО "ИГИЛ"*, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в сети Интернет", — говорится в заявлении ведомства.При обыске у радикалов изъяли десять единиц "гражданского оружия", пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов и средства связи, "содержащие материалы, изобличающие их противоправную деятельность".Следователи завели уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205.4 (организация и участие в деятельности террористического сообщества), части 2 статьи 205.2 (пропаганда терроризма).* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/tsru-1799273815.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)