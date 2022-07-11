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ФСБ задержала членов подпольной ячейки ИГ* в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 11.07.2022
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ФСБ задержала членов подпольной ячейки ИГ* в Карачаево-Черкесии
ФСБ задержала членов подпольной ячейки ИГ* в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 11.07.2022
ФСБ задержала членов подпольной ячейки ИГ* в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии задержаны 11 членов подпольной ячейки "Исламское государство"*, силовики изъяли у них арсенал огнестрельного оружия и гранат, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:51
2022-07-11T12:06
происшествия
россия
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии задержаны 11 членов подпольной ячейки "Исламское государство"*, силовики изъяли у них арсенал огнестрельного оружия и гранат, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России, членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации МТО "ИГИЛ"*, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в сети Интернет", — говорится в заявлении ведомства.При обыске у радикалов изъяли десять единиц "гражданского оружия", пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов и средства связи, "содержащие материалы, изобличающие их противоправную деятельность".Следователи завели уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205.4 (организация и участие в деятельности террористического сообщества), части 2 статьи 205.2 (пропаганда терроризма).* Террористическая организация, запрещенная в России.
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происшествия, россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:51 11.07.2022 (обновлено: 12:06 11.07.2022)
 
ФСБ задержала членов подпольной ячейки ИГ* в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии задержали 11 членов ИГ*, изъяли арсенал оружия

© ФСБ РоссииЗадержание членов ИГ* в КЧР
Задержание членов ИГ* в КЧР
© ФСБ России
Задержание членов ИГ* в КЧР
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии задержаны 11 членов подпольной ячейки "Исламское государство"*, силовики изъяли у них арсенал огнестрельного оружия и гранат, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России, членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации МТО "ИГИЛ"*, причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в сети Интернет", — говорится в заявлении ведомства.
При обыске у радикалов изъяли десять единиц "гражданского оружия", пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов и средства связи, "содержащие материалы, изобличающие их противоправную деятельность".
Следователи завели уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205.4 (организация и участие в деятельности террористического сообщества), части 2 статьи 205.2 (пропаганда терроризма).
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 14:36В мире
Источник: ЦРУ вербует в Сирии боевиков ИГ* для отправки на Украину
 
ПроисшествияРоссияИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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