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В Подмосковье тренировавшиеся казаки случайно зарубили шашкой атамана - РИА Новости, 11.07.2022
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В Подмосковье тренировавшиеся казаки случайно зарубили шашкой атамана
В Подмосковье тренировавшиеся казаки случайно зарубили шашкой атамана - РИА Новости, 11.07.2022
В Подмосковье тренировавшиеся казаки случайно зарубили шашкой атамана
Мужчину случайно зарубили шашкой на тренировке казаков в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:59
2022-07-11T19:57
происшествия
россия
истра
московская область (подмосковье)
российское казачество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мужчину случайно зарубили шашкой на тренировке казаков в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший — атаман "Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья" Сергей Капитонов."Предъявлено обвинение 64-летнему местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", — сказала Врадий.По данным следствия, 10 июля, во время тренировки по казачьей спортивной рубке в поселке Северный в городском округе Истра, обвиняемый, разрубая полимерную бутылку, установленную на деревянной стойке, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему казачьей шашкой удар в грудь. Тот скончался на месте.Добавляется, что на допросе обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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россия
истра
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, истра, московская область (подмосковье), российское казачество
11:59 11.07.2022 (обновлено: 19:57 11.07.2022)
 
В Подмосковье тренировавшиеся казаки случайно зарубили шашкой атамана

В Подмосковье на тренировке казаков случайно зарубили шашкой атамана

© Фото : СУСК России по Московской областиВ городском округе Истра местный житель обвиняется в причинении смерти по неосторожности мужчине во время спортивной казачьей рубки
В городском округе Истра местный житель обвиняется в причинении смерти по неосторожности мужчине во время спортивной казачьей рубки - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : СУСК России по Московской области
В городском округе Истра местный житель обвиняется в причинении смерти по неосторожности мужчине во время спортивной казачьей рубки
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мужчину случайно зарубили шашкой на тренировке казаков в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший — атаман "Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья" Сергей Капитонов.
"Предъявлено обвинение 64-летнему местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", — сказала Врадий.
По данным следствия, 10 июля, во время тренировки по казачьей спортивной рубке в поселке Северный в городском округе Истра, обвиняемый, разрубая полимерную бутылку, установленную на деревянной стойке, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему казачьей шашкой удар в грудь. Тот скончался на месте.
Добавляется, что на допросе обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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ПроисшествияРоссияИстраМосковская область (Подмосковье)Российское казачество
 
 
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