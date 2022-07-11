https://ria.ru/20220711/kazaki-1801660914.html

В Подмосковье тренировавшиеся казаки случайно зарубили шашкой атамана

В Подмосковье тренировавшиеся казаки случайно зарубили шашкой атамана - РИА Новости, 11.07.2022

В Подмосковье тренировавшиеся казаки случайно зарубили шашкой атамана

Мужчину случайно зарубили шашкой на тренировке казаков в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:59

2022-07-11T11:59

2022-07-11T19:57

происшествия

россия

истра

московская область (подмосковье)

российское казачество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мужчину случайно зарубили шашкой на тренировке казаков в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший — атаман "Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья" Сергей Капитонов."Предъявлено обвинение 64-летнему местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", — сказала Врадий.По данным следствия, 10 июля, во время тренировки по казачьей спортивной рубке в поселке Северный в городском округе Истра, обвиняемый, разрубая полимерную бутылку, установленную на деревянной стойке, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему казачьей шашкой удар в грудь. Тот скончался на месте.Добавляется, что на допросе обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20220226/serga-1774843815.html

россия

истра

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, истра, московская область (подмосковье), российское казачество