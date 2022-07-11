https://ria.ru/20220711/karshering-1801778944.html
В Подмосковье каршеринг сбил трех пешеходов на переходе
В Подмосковье каршеринг сбил трех пешеходов на переходе - РИА Новости, 11.07.2022
В Подмосковье каршеринг сбил трех пешеходов на переходе
В подмосковных Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек, среди которых 14-летняя девочка, пострадавших госпитализировали,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:03
2022-07-11T18:03
2022-07-11T19:20
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
люберцы
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В подмосковных Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек, среди которых 14-летняя девочка, пострадавших госпитализировали, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Авария произошла в 16.25 на Октябрьском проспекте у дома 112. Водитель каршеринга выехал на встречную полосу на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора.После наезда на пешеходов автомобиль влетел в такси, припаркованное возле автобусной остановки."В результате ДТП пострадали три человека, среди которых 14-летняя девочка. Пострадавшие были госпитализированы", - рассказали в пресс-службе.Полицейские разбираются в произошедшем.
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Кадры с места ДТП в Люберцах, где водитель каршеринга сбил троих человек
Видео с места ДТП в Люберцах, в результате которого водитель каршеринга сбил троих человек
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), люберцы
18:03 11.07.2022 (обновлено: 19:20 11.07.2022)
В Подмосковье каршеринг сбил трех пешеходов на переходе
В Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех пешеходов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В подмосковных Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек, среди которых 14-летняя девочка, пострадавших госпитализировали, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
Авария произошла в 16.25 на Октябрьском проспекте у дома 112. Водитель каршеринга выехал на встречную полосу на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора.
После наезда на пешеходов автомобиль влетел в такси, припаркованное возле автобусной остановки.
"В результате ДТП пострадали три человека, среди которых 14-летняя девочка. Пострадавшие были госпитализированы", - рассказали в пресс-службе.
Полицейские разбираются в произошедшем.