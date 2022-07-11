https://ria.ru/20220711/karshering-1801778944.html

В Подмосковье каршеринг сбил трех пешеходов на переходе

В Подмосковье каршеринг сбил трех пешеходов на переходе - РИА Новости, 11.07.2022

В Подмосковье каршеринг сбил трех пешеходов на переходе

В подмосковных Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек, среди которых 14-летняя девочка, пострадавших госпитализировали,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:03

2022-07-11T18:03

2022-07-11T19:20

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

люберцы

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В подмосковных Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек, среди которых 14-летняя девочка, пострадавших госпитализировали, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Авария произошла в 16.25 на Октябрьском проспекте у дома 112. Водитель каршеринга выехал на встречную полосу на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора.После наезда на пешеходов автомобиль влетел в такси, припаркованное возле автобусной остановки."В результате ДТП пострадали три человека, среди которых 14-летняя девочка. Пострадавшие были госпитализированы", - рассказали в пресс-службе.Полицейские разбираются в произошедшем.

https://ria.ru/20220601/karshering-1792242314.html

московская область (подмосковье)

люберцы

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Кадры с места ДТП в Люберцах, где водитель каршеринга сбил троих человек Видео с места ДТП в Люберцах, в результате которого водитель каршеринга сбил троих человек 2022-07-11T18:03 true PT0M20S

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), люберцы