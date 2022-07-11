https://ria.ru/20220711/kanaly-1801601845.html
Хакер RaHDIt: "Берегини" наладили каналы получения информации ВСУ
Хакер RaHDIt: "Берегини" наладили каналы получения информации ВСУ - РИА Новости, 11.07.2022
Хакер RaHDIt: "Берегини" наладили каналы получения информации ВСУ
Украинской хакерской группе "Берегини" удалось невозможное: наладить каналы поступления информации об оперативной ситуации на фронте, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T05:06
2022-07-11T05:06
2022-07-11T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинской хакерской группе "Берегини" удалось невозможное: наладить каналы поступления информации об оперативной ситуации на фронте, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более 11 000 сторонников националистических формирований Украины.
https://ria.ru/20220711/dokumenty-1801599757.html
https://ria.ru/20220711/poteri-1801599382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Им удалось невозможное" – российский хакер об украинских коллегах из группы "Берегиня"
Украинской хакерской группе «Берегини» удалось невозможное: наладить каналы поступления информации об оперативной ситуации на фронте, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
2022-07-11T05:06
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
05:06 11.07.2022 (обновлено: 09:15 11.07.2022)
Хакер RaHDIt: "Берегини" наладили каналы получения информации ВСУ
Хакер RaHDIt: "Берегини" наладили каналы получения оперативной информации украинской армии
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Украинской хакерской группе "Берегини" удалось невозможное: наладить каналы поступления информации об оперативной ситуации на фронте, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
"У нас очень хорошие налажены каналы получения информации, причем такие каналы, которые сами представители ВСУ (Вооруженные силы Украины – ред.) считают безопасными и защищенными. Девочки из группы "Берегини" - очень хорошие технические специалисты, и им удалось практически невозможное", - сказал российский хакер.
На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.
Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР — среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
Также на портале хакерской группы "НемеZида" опубликованы сведения о более 11 000 сторонников националистических формирований Украины.