https://ria.ru/20220711/kaliningrad-1801663552.html

Алиханов уточнил ситуацию с ограничениями Литвы на транзит в Калининград

Алиханов уточнил ситуацию с ограничениями Литвы на транзит в Калининград - РИА Новости, 11.07.2022

Алиханов уточнил ситуацию с ограничениями Литвы на транзит в Калининград

Литва не вводила новых ограничений по транзиту, уточнил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:05

2022-07-11T12:05

2022-07-11T12:05

экономика

мария захарова

литва

калининградская область

вильнюс

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784274979_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_11c0d35d5cc0af5609a26ceef9ecb5d2.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Литва не вводила новых ограничений по транзиту, уточнил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале.Ранее СМИ сообщили, что Вильнюс запретил провоз цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций на них."Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер: они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам", — написал глава региона. Он добавил, что в декабре, в частности, планируется введение ограничений по нефтепродуктам.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области, ожидается дипломатическое решение проблемы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/tranzit-1801048565.html

литва

калининградская область

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, мария захарова, литва, калининградская область, вильнюс, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, антон алиханов