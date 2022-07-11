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Алиханов уточнил ситуацию с ограничениями Литвы на транзит в Калининград - РИА Новости, 11.07.2022
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Алиханов уточнил ситуацию с ограничениями Литвы на транзит в Калининград
Алиханов уточнил ситуацию с ограничениями Литвы на транзит в Калининград - РИА Новости, 11.07.2022
Алиханов уточнил ситуацию с ограничениями Литвы на транзит в Калининград
Литва не вводила новых ограничений по транзиту, уточнил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:05
2022-07-11T12:05
экономика
мария захарова
литва
калининградская область
вильнюс
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Литва не вводила новых ограничений по транзиту, уточнил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале.Ранее СМИ сообщили, что Вильнюс запретил провоз цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций на них."Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер: они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам", — написал глава региона. Он добавил, что в декабре, в частности, планируется введение ограничений по нефтепродуктам.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области, ожидается дипломатическое решение проблемы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220707/tranzit-1801048565.html
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экономика, мария захарова, литва, калининградская область, вильнюс, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, антон алиханов
12:05 11.07.2022
 
Алиханов уточнил ситуацию с ограничениями Литвы на транзит в Калининград

Калининградский губернатор Алиханов: Литва не расширяла список санкций по транзиту

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Литва не вводила новых ограничений по транзиту, уточнил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале.
Ранее СМИ сообщили, что Вильнюс запретил провоз цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
"Санкции, принятые ЕК, имеют ступенчатый характер: они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам", — написал глава региона. Он добавил, что в декабре, в частности, планируется введение ограничений по нефтепродуктам.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут. По словам губернатора Калининградской области, ожидается дипломатическое решение проблемы.
Сейм Литвы - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 18:55В мире
Литва может ввести разовые разрешения для транзита в Калининград
 
ЭкономикаМария ЗахароваЛитваКалининградская областьВильнюсЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииАнтон Алиханов
 
 
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