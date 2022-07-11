https://ria.ru/20220711/ispaniya-1801646623.html

В Испании на популярном у туристов фестивале пострадали семь человек

В Испании на популярном у туристов фестивале пострадали семь человек - РИА Новости, 11.07.2022

В Испании на популярном у туристов фестивале пострадали семь человек

Не менее семи человек пострадали 11 июля во время забега с быками в рамках празднования Сан-Фермина в испанской Памплоне, всего за предыдущие четыре дня... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:36

2022-07-11T12:36

2022-07-11T12:36

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Не менее семи человек пострадали 11 июля во время забега с быками в рамках празднования Сан-Фермина в испанской Памплоне, всего за предыдущие четыре дня фестиваля увечья получили 26 человек, сообщает El Pais.В ходе пятого забега энсьерро сезона 2022 года участвовали племенные быки из скотоводческого хозяйства Cebada Gago."Крупные быки из этого ранчо оправдали репутацию самых опасных животных для Сан-Фермина: за 30 лет участия они ранили рогами 56 человек", — пишет издание.Забег в понедельник длился три минуты и 12 секунд. Из семи пострадавших трое были ранены рогами быков.Последние два года мэрия Памплоны отменяла празднование Сан-Фермина из-за сложной эпидемиологической ситуации, хотя фестиваль проводится ежегодно с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят сотни различных мероприятий. Самые знаменитые — энсьеррос, забеги быков по улицам. Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут. Памплона и праздник в честь ее покровителя Сан-Фермина стали знаменитыми благодаря роману "И восходит солнце" Эрнеста Хемингуэя, написанному в 1926 году.В последние годы город в это время посещали около 1,5 миллиона туристов со всего мира.

https://ria.ru/20220709/tver-1801160216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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