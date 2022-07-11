https://ria.ru/20220711/ipoteka-1801594056.html

Названы регионы — лидеры по развитию ипотеки в России

Названы регионы — лидеры по развитию ипотеки в России - РИА Новости, 11.07.2022

Названы регионы — лидеры по развитию ипотеки в России

Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по развитию ипотеки за последний год, в то время как Ингушетия, Дагестан и Крым... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T00:13

2022-07-11T00:13

2022-07-11T00:16

экономика

ипотека

россия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по развитию ипотеки за последний год, в то время как Ингушетия, Дагестан и Крым оказались в конце списка, свидетельствует исследование РИА Новости*.Ипотечный бумПандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году, оказала заметное негативное влияние почти на все аспекты жизни и бизнеса, но при этом для ипотечного рынка оказалась абсолютным благом, отмечают эксперты. Так получилось потому, что впервые в российской истории ставки в кризис снижались, а также произошло заметное расширение поддержки ипотечного рынка со стороны государства.В итоге, 2021 год ознаменовался рекордным объемом выдачи ипотеки. За прошедший год было выдано почти два миллиона ипотечных кредитов на 5,7 триллиона рублей, что выше, чем суммарная ипотека за шесть лет с 2010 по 2017 год. Так что эксперты с уверенностью заявляют: случился настоящий ипотечный бум.В 2022 году первоначальные прогнозы обещали повторение рекордных цифр прошедшего года, однако ситуация резко поменялась. Как показало исследование РИА Новости, выдача ипотеки снизилась во всех регионах России, а в среднем по стране количество новых жилищных кредитов сократилось более чем на треть.В целом развитие ипотечного рынка заметно разнится от региона к региону. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели пятое ежегодное исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2021 года по 1 июня 2022 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также приведены и проанализированы такие показатели как средний размер кредита и динамика числа ипотечных кредитов в 2022 году по отношению к 2021 году.Спад ипотекиВ первом полугодии 2022 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило более 481 тысячи, сократившись на 37% относительно результата января-мая 2021 года. В денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев составил 1,63 триллиона рублей, против 2,15 триллиона рублей в январе – мае 2021 года.Как говорят аналитики, заметное снижение относительно аналогичного периода прошлого года связано в основном с двумя факторами. Во-первых, в 2021 году наблюдалась рекордная выдача ипотеки, поэтому текущий спад отчасти связан с эффектом высокой базы. Во-вторых, в феврале Центробанк экстренно поднял ставку рефинансирования до 20%, а банки вслед подняли ставки по ипотеке до заградительных уровней (20-25% годовых), что фактически остановило новое одобрение не льготных кредитов, а ипотека продолжала выдаваться лишь по ранее одобренным заявкам со ставками до 24 февраля, а также по льготным программам. При этом столь резкие колебания на финансовом рынке сами по себе вносили нервозность на рынок, и население откладывало покупку жилья в условиях такой высокой неопределенности, считают эксперты.При этом, по данным статистики, с марта наблюдается снижение ставок и рынок ипотеки постепенно приходит в норму. По предварительным данным, уже в июне ситуация радикально улучшилась. Объем одобрения кредитов вырос за месяц почти на 80%, соответственно во второй половине года большую часть падения ипотека может отыграть, полагают аналитики.Тюменские успехиЕсли перейти к удельным показателям, то по оценкам РИА Новости, в среднем в России за последние 12 месяцев (июнь 2021 – май 2022 года) на тысячу человек экономически активного населения было выдано порядка 22-х ипотечных кредитов. Это меньше, чем в предыдущий рекордный год, однако для сравнения, в 2016 году на тысячу человек экономически активного населения выдавалось лишь 10 ипотечных кредитов. Таким образом, несмотря на локальное снижение, рынок ипотеки все же показал рост в разы относительно результатов пятилетней давности.В текущем году лидером по развитости ипотеки стала Тюменская область. Этот один из самых экономически развитых регионов страны, который к тому же демонстрирует хорошую динамику по многим социально-экономическим показателям. В Тюменской области 37 человек из тысячи взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране и в 7,6 раза больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку.С очень близкими результатами вторую и третью строчки в рейтинге занимают два других региона "тюменской матрешки": Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ с результатами – 35,3 и 34,3 кредита на тысячу человек экономически активного населения. Лидирующие позиции этих регионов определяются экономическими и демографическими факторами.В лидирующей группе за первой тройкой расположились: Удмуртская Республика (32,6 кредита), Республика Саха (Якутия) (32,3 кредита), Республика Башкортостан (31,6 кредита), Новосибирская область (30,9 кредита), Республика Татарстан (29,8 кредита), Магаданская область (29,5 кредита) и Пермский край (29,4 кредита). Всего выше среднероссийского уровня развитость ипотеки наблюдается в 44 регионах, а в 10 регионах она выше среднего уровня как минимум на треть.Если сравнить лидеров и последние строчки рейтинга, то разница окажется очень значительной. В среднем первая десятка регионов-лидеров опережает последнюю десятку регионов в три раза. Столь большая разница определяется как экономическими факторами в регионах, состоянием демографии, так и развитостью, доступностью и популярностью банковских услуг.Спад на ипотечном рынкеПоследние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают: Ингушетия, Дагестан, Крым, Севастополь и Кабардино-Балкарская Республика.Эксперты обращают внимание на то, что именно регион, замыкающий рейтинг (Республика Ингушетия), показал наибольший спад ипотеки в 2022 году (-66%). Отчасти это связано с тем, что ранее там были наивысшие темпы роста среди всех регионов страны, а теперь произошел некоторый откат к предыдущим более низким уровням. Скорее всего, эта ситуация временная и уже в краткосрочном периоде во многом удастся отыграть эти потери, считают аналитики.Также в части динамики специалисты отмечают, что в первом полугодии 2022 года суммарный объем и число ипотечных кредитов повсеместно оказались ниже результата за аналогичный период 2021 года. В частности, в денежном выражении за первые пять месяцев 100% регионов не смогли показать прирост своего ипотечного рынка. В двух регионах (Тыва и Чечня) снижение оказалось в пределах 10%, и лишь еще в семи регионах - менее чем на 25%, соответственно большинство регионов характеризовалось снижением жилищного кредитования более чем на четверть.Разница в 7 разИз-за дороговизны жилья самые крупные кредиты берут в Москве, где в среднем объем одного ипотечного кредита составляет 6,8 миллиона рублей. Средняя стоимость обычной квартиры в Москве - порядка 12-15 миллионов рублей, таким образом, на стандартный кредит можно купить примерно половину типовой квартиры, но при этом надо иметь свои сбережения в объеме 5-7 миллионов рублей.Также большие кредиты берут в Московской области (5,1 миллиона рублей), в Санкт-Петербурге (4,7 миллиона рублей), а также в Сахалинской области и Якутии, где средний объем кредита составляет 4,4 миллиона рублей.Самые маленькие ипотечные кредиты клиенты банков запрашивают в Чеченской Республике. В этом регионе в среднем кредит составляет около миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит, сумма которого в семь раз превышает тот, что нужен жителям Чеченской Республики. В целом по России средний ипотечный кредит составляет уже 3,4 миллиона рублей, а два года назад он был менее 2,4 миллиона рублей, таким образом, кредиты в объемах растут достаточно быстро вслед за ростом цен на квадратные метры.По оценкам РИА Новости, выдача ипотеки в 2022 году будет нарастать после спада в марте-мае. Этому будут способствовать снижение ставок и софинансирование процентов со стороны застройщиков. Кроме того, стабилизация экономики будет увеличивать потребительскую уверенность, что повысит спрос на жилье. При этом, скорее всего, в ближайшие два года количество ипотечных кредитов на тысячу человек экономически активного населения не превысит результат крайне успешного 2021 года.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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https://realty.ria.ru/20220708/ipoteka-1801225115.html

https://realty.ria.ru/20220708/ipoteka-1801222552.html

https://ria.ru/20220706/podmoskove-1800783965.html

https://realty.ria.ru/20220701/ipoteka-1799520673.html

https://realty.ria.ru/20220701/platezh-1799441802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, ипотека, россия